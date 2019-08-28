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Снова студент: Рэпер Серега поступил в украинский ВУЗ

Комментариев: 2
Серега стал студентом Харьковского авиационного института.
Снова студент: Рэпер Серега поступил в украинский ВУЗ
Снова студент: Рэпер Серега поступил в украинский ВУЗ
instagram.com/poligrafofficial

Популярный белорусский рэпер Серега (Полиграф Шарикоff), участник проекта “Танці з зірками 2019“ заинтриговал поклонников неожиданной новостью. Артист стал студентов одного из украинских ВУЗов.

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Певец, настоящее имя которого Сергей Пархоменко, поступил в Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского “Харьковский Авиационный Институт“. ВУЗ готовит специалистов в области разработки и производства авиационной и космической техники.

Серега будет учится на магистратуре на заочном отделении факультета самолетостроения. На своей странице в Instagram в разделе Stories рэпер разместил фото, на котором он позирует в здании 
приемной комиссии. Позже этот снимок появился Instagram-Stories на официальном аккаунте учебного заведения.

“Учиться, учиться и еще раз учиться. Полиграф - студент“, - подписал фото Серега.

Скриншот

Напомним, ранее Полиграф Шарикoff рассказал, на какой брак согласен.

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Теги: Серега, Полиграф ШарикOFF
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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