"Танці з зірками 2019": смотреть девятый эфир онлайн

Узнайте, чем удивляли участники "Танців з зірками 2019" в 9 выпуске.

"Танці з зірками 2019": где и когда смотреть девятый эфир онлайн instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 20 октября, в 21:00 на телеканале “1+1“ состоялся девятый прямой эфир “Танців з зірками“, во время которого участники вышли на паркет вместе с талантливыми детьми-танцорами.

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Оценивали их выступления обновленный состав жюри: к Екатерине Кухар, Владу Яме и Франсиско Гомесу присоединился балетмейстер и Народный артист Украины Григорий Чапкис. А ведущим балкона на этот раз был шоумен и участник “Танців з зірками 2017“ Юрий Ткач.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили квикстеп, в котором напомнили всем, что приближается Рождество.

Людмила Барбир и ее партнер Дима Жук продемонстрировали эффектную самбу и превратились в настоящую многодетную мексиканскую пару.

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко станцевали трогательный контемпорари про то, как ребенок способен вернуть любовь в семью.

Владимир Остапчук под хит Тима Белорусских “Незабудка“ продемонстрировал джайв.

Ксения Мишина и Женя Кот станцевали нежный вальс, который Ксения посвятила своему сыну.

Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым показали хип-хоп под трек MONATIK “Love It ритм“.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнили ча-ча-ча под хит Pink Floyd “Another Brick In The Wall“.

Актриса студии “Квартал 95“ Елена Кравец воплотла на паркете образ легендарной Мэри Поппинс и продемонстрировала зажигательный квикстеп.

Турнирная таблица девятого эфира “Танців з зірками 2019“:

В качестве приглашенной звезды в девятом выпуске выступил MONATIK. Он исполнит свой хит “Каждый раз“.

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Пары Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Людмила Барбир и Дмитрий Жук попали в зону риска. Эти пары еще раз вышли на паркет и станцевали танец за жизнь - джайф. Решение, кто из них пройдет дальше, принимали судьи. Григорий Чапкис и Франсиско Гомес, Влад Яма проголосовали за Даниэля Салема. Екатерина Кухар отдала свой голос за Людмилу Барбир.

Таким образом, шоу “Танці з зірками 2019“ в девятом выпуске покинула пара № 4 Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

Посмотреть предыдущий восьмой выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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