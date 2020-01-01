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Бывшая жена Сереги подает на артиста в суд

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Полина Ололо утверждает, что ей не дают видеться с детьми.
Полина Ололо и Серега
Полина Ололо и Серега
Соцсети

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Бывшая жена Сереги сделала резкое заявление. По словам Полины Ололо, исполнитель забрал у нее сыновей, и препятствует их общению с матерью. Женщина также утверждает, что звездный папа плохо относится к детям.

Экс-супруга белорусского рэпера Сергея Пархоменко рассказала подробности ситуации в своем Инстаграм. Полина рассказала, что Серега забрал сыновей - десятилетнего Марка и семилетнего Платона - и препятствует встречам и любому контакту, что он не уделяет детям должного внимания и даже грубо с ними обходится.

За время нахождения с ним последние месяцы ситуация ухудшалась, дети плакали, скучали, хотели домой, но в тоже время боялись отца. Подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам, - пишет Ололо.

Полина с детьми
Полина с детьми
Соцсети

Она также добавила, что по этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд. Сам Серега, также известный под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, ситуацию пока никак не прокомментировал.

Ранее Андрей Хлывнюк прокомментировал слухи о разводе.

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Теги: Серега, Полиграф ШарикOFF, бывшая жена, дети звезд, Полина Ололо
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