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Слава Каминская похвасталась фото с кумиром

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Певица призналась, что ждала встречи 20 лет.
Слава Каминская
Слава Каминская
Instagram

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Слава Каминская, которая недавно показала фигуру в эффектном наряде, похвасталась фото со своим кумиром. Участница группы “НеАнгелы“ опубликовала снимок с известным певцом и призналась, что мечтала о совместном фото 20 лет.

На своей странице в Инстаграм Слава запостила фото с участником российской группы “Иванушки International“ Андреем Григорьевым-Апполоновым. Оказывается, в юности певица была поклонницей этой группы.

Девочки, ставьте плюс, кто мечтал о таком фото с Апполоновым. Мои мечты всегда сбываются, пусть даже спустя 20 лет, - написала Каминская.

В комментариях подписчики Славы написали, что не против такого фото, а также рассказали, что хотели бы сфотографироваться и с другими участниками группы из 90-х.

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Теги: Слава Каминская, НЕАГЕЛЫ
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