"Сочный вид": Леся Никитюк похвасталась фигурой в черном бикини

Ведущая запостила пикантное фото с отдыха в Египте.

Известная украинская телеведущая, звезда программ “Кто сверху?“, “ЛеМаршрутка“ и “ Кто против блондинок“, Леся Никитюк порадовала поклонников еще одним кадром с отдыха в Египте.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пикантное фото, где она позирует в черном бикини с бахрамой возле пальмы и на фоне отеля.

“Доброе утро, весна. Всем хорошей солнечной недели“, - подписала яркое фото Никитюк.

Леся Никитюк Скриншот

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Подписчики артистки принялись активно комментировать ее новую публикацию.

Где здесь Леся? Я вижу только богиню 😻

Ноги длинные такие, и рядом нет меня, ну не порядок же, Леся.

Красота длинноногая😂😂🙌👏 Леся, я тебя обожаю, умничка😉🌹🌹🌹

Очень круто свет падает 🔥 горит

Сочный вид

Напомним, ранее Леся Никитюк показала свою маску в Instagram.

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