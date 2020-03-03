"Сочный вид": Леся Никитюк похвасталась фигурой в черном бикини
Известная украинская телеведущая, звезда программ “Кто сверху?“, “ЛеМаршрутка“ и “ Кто против блондинок“, Леся Никитюк порадовала поклонников еще одним кадром с отдыха в Египте.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пикантное фото, где она позирует в черном бикини с бахрамой возле пальмы и на фоне отеля.
“Доброе утро, весна. Всем хорошей солнечной недели“, - подписала яркое фото Никитюк.
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Подписчики артистки принялись активно комментировать ее новую публикацию.
- Где здесь Леся? Я вижу только богиню 😻
- Ноги длинные такие, и рядом нет меня, ну не порядок же, Леся.
- Красота длинноногая😂😂🙌👏 Леся, я тебя обожаю, умничка😉🌹🌹🌹
- Очень круто свет падает 🔥 горит
- Сочный вид
Напомним, ранее Леся Никитюк показала свою маску в Instagram.
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