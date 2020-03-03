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"Сочный вид": Леся Никитюк похвасталась фигурой в черном бикини

Комментариев: 2
Ведущая запостила пикантное фото с отдыха в Египте.
"Сочный вид": Леся Никитюк похвасталась фигурой в черном бикини
"Сочный вид": Леся Никитюк похвасталась фигурой в черном бикини
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая, звезда программ “Кто сверху?“, “ЛеМаршрутка“ и “ Кто против блондинок“, Леся Никитюк порадовала поклонников еще одним кадром с отдыха в Египте.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала пикантное фото, где она позирует в черном бикини с бахрамой возле пальмы и на фоне отеля.

“Доброе утро, весна. Всем хорошей солнечной недели“, - подписала яркое фото Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
Скриншот

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Подписчики артистки принялись активно комментировать ее новую публикацию.

  • Где здесь Леся? Я вижу только богиню 😻
  • Ноги длинные такие, и рядом нет меня, ну не порядок же, Леся.
  • Красота длинноногая😂😂🙌👏 Леся, я тебя обожаю, умничка😉🌹🌹🌹
  • Очень круто свет падает 🔥 горит
  • Сочный вид

Напомним, ранее Леся Никитюк показала свою маску в Instagram.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.03.2020, 10:35
Оценка:  +4
гость
кому это интересно?
внешность обычной селянки
БРОКЕР2020    03.03.2020, 10:24
Оценка:  +2
БРОКЕР2020
БМ, нафига эту плоскодонку напостой рекламировать?
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