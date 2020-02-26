Королева ночи: Никитюк в забавном домашнем наряде покорила Сеть

Телеведущая записала забавное видео, в котором показала ремонт в ванной .

Королева ночи: Никитюк покорила Сеть в домашнем наряде instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк взорвала Сеть домашним видео, на котором появилась в махровом халате и питательной маске с патчами. Забавный ролик Леся создала в приложении TikTok. В кадре она эротично выходит из ванной под песню Gloria Gaynor “I will survive“. К слову, открывая деверь, Леся демонстрирует новый дизайн ванной комнаты, о котором недавно сообщала в Сети. В конце видео телеведущая появляется в холле своего дома уже при полном параде - в светлых юбке и кроп-топе, а также с прической и макияжем.

Подписчики Никитюк отметили в комментариях, что их очень позабавило видео и назвали телеведущую “королевой ночи“.

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