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Королева ночи: Никитюк в забавном домашнем наряде покорила Сеть

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Телеведущая записала забавное видео, в котором показала ремонт в ванной .

Королева ночи: Никитюк покорила Сеть в домашнем наряде
Королева ночи: Никитюк покорила Сеть в домашнем наряде
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк взорвала Сеть домашним видео, на котором появилась в махровом халате и питательной маске с патчами. Забавный ролик Леся создала в приложении TikTok. В кадре она эротично выходит из ванной под песню Gloria Gaynor  “I will survive“. К слову, открывая деверь, Леся демонстрирует новый дизайн ванной комнаты, о котором недавно сообщала в Сети. В конце видео телеведущая появляется в холле своего дома уже при полном параде - в светлых юбке и кроп-топе, а также с прической и макияжем. 

@lesialesichka

 

♬ оригінальний звук - lesialesichka

Подписчики Никитюк отметили в комментариях, что их очень позабавило видео и назвали телеведущую “королевой ночи“.

Ранее мы писали, что украинские звезды устроили забавный флешмоб под песню Потапа “Девчонка“.

 

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Теги: Леся Никитюк, ванная, ремонт, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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