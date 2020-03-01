Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"И тут я потеряла сознание": Леся Никитюк развеселила новым видео

Комментариев: 0
Ведущая поделилась забавным роликом с будущим партнером по танцам.
"И тут я потеряла сознание": Леся Никитюк развеселила новым видео
"И тут я потеряла сознание": Леся Никитюк развеселила новым видео
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая, звезда программ “Кто сверху?“, “ЛеМаршрутка“ и “ Кто против блондинок“, Леся Никитюк рассмешила подписчиков новой публикацией.

Читай также: Королева ночи: Никитюк в забавном домашнем наряде покорила Сеть

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала забавный ролик. В видео можно увидеть, как маленький мальчик с микрофоном говорит ведущей, что хочет стать ее партнером по танцам, когда вырастит.

После этого Никитюк сказала: “И тут я потеряла сознание“ и сделала вид, что упала в обморок. Скорее всего, видео было снято после детского показа известного украинского дизайнера Андре Тана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smile 😊 #mood #children #интервьюер

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк показала свою маску в Instagram.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь