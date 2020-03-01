Ведущая поделилась забавным роликом с будущим партнером по танцам.

"И тут я потеряла сознание": Леся Никитюк развеселила новым видео instagram.com/lesia_nikituk

Популярная телеведущая, звезда программ “Кто сверху?“, “ЛеМаршрутка“ и “ Кто против блондинок“, Леся Никитюк рассмешила подписчиков новой публикацией.

Читай также: Королева ночи: Никитюк в забавном домашнем наряде покорила Сеть

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала забавный ролик. В видео можно увидеть, как маленький мальчик с микрофоном говорит ведущей, что хочет стать ее партнером по танцам, когда вырастит.

После этого Никитюк сказала: “И тут я потеряла сознание“ и сделала вид, что упала в обморок. Скорее всего, видео было снято после детского показа известного украинского дизайнера Андре Тана.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала свою маску в Instagram.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​