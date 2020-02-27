Леся Никитюк показала, как развлекается на "пенной" вечеринке

Ведущая поделилась новыми кадрами с отдыха в Египте.

Звезда Нового канала, украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками деталями своего отдыха в курортном городе Шарм-эль-Шейх, Египет. Так, на этот раз знаменитость запостила кадры с “пенной“ вечеринки.

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На своей странице в Инстаграм Леся опубликовала несколько коллажей с развлекательного мероприятия. На одном из фото ведущая позирует в зеленом бикини, черной накидке и темных очках. Еще на одном снимке артистка запечатлена за стоит за “пенной пушкой“

“Отмечай подругу, которой вмазала бы пеной“, - подписала публикацию Никитюк.

Леся Никитюк на "пенной" вечеринке Скриншот

Леся Никитюк на "пенной" вечеринке Скриншот

Ранее Леся Никитюк рассекретила свои параметры.

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