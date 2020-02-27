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Леся Никитюк показала, как развлекается на "пенной" вечеринке

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Ведущая поделилась новыми кадрами с отдыха в Египте.
Леся Никитюк показала, как развлекается на "пенной" вечеринке
Леся Никитюк показала, как развлекается на "пенной" вечеринке
instagram.com/lesia_nikituk

Звезда Нового канала, украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает делиться с подписчиками деталями своего отдыха в курортном городе Шарм-эль-Шейх, Египет. Так, на этот раз знаменитость запостила кадры с “пенной“ вечеринки.

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На своей странице в Инстаграм Леся опубликовала несколько коллажей с развлекательного мероприятия. На одном из фото ведущая позирует в зеленом бикини, черной накидке и темных очках. Еще на одном снимке артистка запечатлена за стоит за “пенной пушкой“

“Отмечай подругу, которой вмазала бы пеной“, - подписала публикацию Никитюк.

Леся Никитюк на
Леся Никитюк на "пенной" вечеринке
Скриншот

Леся Никитюк на
Леся Никитюк на "пенной" вечеринке
Скриншот

Ранее Леся Никитюк рассекретила свои параметры.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Lukovsmm    27.02.2020, 12:59
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Lukovsmm
лЕСЯ - ты, ку сок дер ми ща
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