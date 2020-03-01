Леся Никитюк показала свою маску в Instagram

Ведущая посвятила ее вирусу.

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Леся Никитюк создала маску в Инстаграм, которую посвятила борьбе с коронавирусом. Об этом ведущая сообщила в соцсети. Она также рассказала, как прошел ее перелет из Египта в Украину.

Так, Леся Никитюк накануне вернулась из Египта и призвала подписчиков не паниковать, ведь все не так страшно, как рассказывают. Она рассказала, что она и другие туристы, которые летели с ней домой, спокойно зашли в терминал аэропорта, им измерили температуру и отправили забирать багаж.

После такого спокойного перелета я не могу понять, почему вокруг этого проклятого вируса столько паники! – написала звезда.

Она также похвасталась своей инстаграм-маской в посте и написала следующее:

Чтобы было немного легче пережить этот страх, если у кого-то он есть, я с моей командой сделали эту маску NO Panic! Чтобы максимально передать тепло и покой всем тем, кто переживает из-за коронавируса.

Ранее Леся Никитюк показала, как развлекается на “пенной“ вечеринке.

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