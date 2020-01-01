Оля Полякова позировала на фоне Эйфелевой башни

Певица проводит время в Париже.

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Оля Полякова, которая недавно покорила сеть снимками в бикини, на этот раз похвасталась фотографиями, сделанными в Париже. Суперблондинка разместила кадры из своего путешествия на странице в Инстаграм.

Судя по социальным сетям, сейчас Оля Полякова находится в столице Франции. Она порадовала фолловеров фото, на которых позирует на фоне Эйфелевой башни. Отметим, что в кадре Оля без макияжа.

“Олечка, вы красотка“

“Богиня, как всегда“

“И без стрелок просто бомба. Выглядите максимум лет на 30. В чем секрет, Оля?“, - пишут в комментариях поклонники певицы.

Напомним, что ранее Оля Полякова сообщила о достижении дочери и нарвалась на критику.

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