Оля Полякова позировала на фоне Эйфелевой башни
Певица проводит время в Париже.
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Оля Полякова, которая недавно покорила сеть снимками в бикини, на этот раз похвасталась фотографиями, сделанными в Париже. Суперблондинка разместила кадры из своего путешествия на странице в Инстаграм.
Судя по социальным сетям, сейчас Оля Полякова находится в столице Франции. Она порадовала фолловеров фото, на которых позирует на фоне Эйфелевой башни. Отметим, что в кадре Оля без макияжа.
- “Олечка, вы красотка“
- “Богиня, как всегда“
- “И без стрелок просто бомба. Выглядите максимум лет на 30. В чем секрет, Оля?“, - пишут в комментариях поклонники певицы.
Напомним, что ранее Оля Полякова сообщила о достижении дочери и нарвалась на критику.
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