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Первая леди Елена Зеленская повторила образ 2-месячной давности

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Супруга Владимира Зеленского появилась на мероприятии в стильном сером костюме с брюками клеш.
Первая леди Елена Зеленская повторила образ 2-месячной давности
Первая леди Елена Зеленская повторила образ 2-месячной давности
instagram.com/olenazelenska_official

В четверг, 27 февраля, супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская посетила в Киеве открытие фестиваля “NEOсвітний Арсенал“.

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На мероприятии первая леди появилась в стильном костюме серого цвета с брюками клеш и длинным пиджаком от украинского бренда SIХ. Наряд Елена дополнила черным поясом и лиловой блузкой.

Елена Зеленская посетила
Елена Зеленская посетила "NEOсвітний Арсенал"
Скриншот

Елена Зеленская посетила
Елена Зеленская посетила "NEOсвітний Арсенал"
Скриншот

Елена Зеленская посетила
Елена Зеленская посетила "NEOсвітний Арсенал"
Скриншот

Елена Зеленская посетила
Елена Зеленская посетила "NEOсвітний Арсенал"
Скриншот
 

Елена Зеленская посетила
Елена Зеленская посетила "NEOсвітний Арсенал"
Скриншот

Елена Зеленская посетила
Елена Зеленская посетила "NEOсвітний Арсенал"
Скриншот

Елена Зеленская посетила
Елена Зеленская посетила "NEOсвітний Арсенал"
Скриншот

Отметим, что в этом же наряде Зеленская уже появлялась на публике. В декабре первая леди надела костюм на встречу с украинской диаспорой в Азербайджане.

Елена Зеленская в Азербайджане
Елена Зеленская в Азербайджане
Скриншот

Ранее Елена Зеленская появилась на публике с новой прической.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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