Первая леди Елена Зеленская повторила образ 2-месячной давности
Супруга Владимира Зеленского появилась на мероприятии в стильном сером костюме с брюками клеш.
В четверг, 27 февраля, супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская посетила в Киеве открытие фестиваля “NEOсвітний Арсенал“.
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На мероприятии первая леди появилась в стильном костюме серого цвета с брюками клеш и длинным пиджаком от украинского бренда SIХ. Наряд Елена дополнила черным поясом и лиловой блузкой.
Отметим, что в этом же наряде Зеленская уже появлялась на публике. В декабре первая леди надела костюм на встречу с украинской диаспорой в Азербайджане.
Ранее Елена Зеленская появилась на публике с новой прической.
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