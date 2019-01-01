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Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой в Азербайджане - фото

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Какой наряд выбрала первая леди на встречу с украинской общиной Азербайджана.
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой в Азербайджане - фото
Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой в Азербайджане - фото
instagram.com/olenazelenska_official

Вечером в понедельник, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прилетели в Азербайджан с государственным визитом. 

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А сегодня, 17 декабря, первая леди нашей страны встретилась с представителями украинской диаспоры в Азербайджане. Снимками с мероприятия поделилась сама Зеленская на своей официальной странице в Instagram.

Судя по фото, Елена выбрала для встречи серый брючный костюм, который дополнила белой блузкой, черным поясом и черными туфлями.

“Там, де українки, завжди завзято та душевно. Сьогодні вкотре переконалася. Адже Український жіночий бізнес-клуб в Азербайджані – яскравий доказ цього. Дівчата не лише знайшли одна одну для колаборації, а й згуртувалися навколо ідеї популяризувати українське в чужій країні.
Кожна з них – успішна бізнес-леді, варта наслідування, та натхненна промоутерка своєї рідної землі. Дуже вдячна за щире бажання ділитися нашим найкращим!“, - поделилась впечатлениями Елена Зеленская.

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Ранее сообщалось, что Елена Зеленская посетила Украинский женский конгресс.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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