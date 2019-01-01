История Украины: Стиль первых леди за все время независимости

От вульгарного китча до осознанной элегантности - самые яркие образы жен украинских президентов.

Ни для кого не секрет, что если президент является обличьем страны на политической арене в его самом строгом и серьезном оформлении, то именно первая леди - его презентационная реплика. Жена управленца является лишь тенью своего мужа, но именно по ней судят страну. Многое зависит не только от красивого личика и ухоженной внешности, но и от стиля супруги главы государства. За почти 20-ти летнюю историю независимости Украины ее жители успели лицезреть 6 первых леди, чьи манеры, воспитанность и образ не раз поддавались серьезным обсуждениям. Мы видели и жену президента советского образца, и роскошную даму в соболях, и любительниц похвастать национальной принадлежностью. Все они обладали своими плюсами, но вот манера одеваться частенько вызывала серьезные сомнения. Ivona анализирует стиль первых леди и находит плюсы в каждой из феминных президентских эстетиках.

Читай также: Рабочая история: ТОП-5 неактуальных моделей джинсов весной 2020

Антонина Кравчук

Супруга первого в истории независимой Украины президента Леонида Кравчука - Антонина очень редко появлялась на официальных мероприятиях. Оценить ее стиль практически не представляется возможным, хотя получить хотя бы размытое представление о нем можно. Черные образы, строгость, постсоветская эстетика - именно эти отличительные черты имиджа Антонины Кравчук можно выделить как основополагающие.

Антонина Кравчук коллаж/pinterest

Людмила Кучма

А вот вторая первая леди обожала наряжаться и посещать различные светские тусовки. Впрочем, ее стиль отличался тем, что сейчас принято называть вульгарной эстетикой. Дорого-богато - именно то, какими мы наблюдали ее выходы за все годы президентства ее супруга. Обилие роскошных драгоценностей, соболя и манто, платья с пайетками лишь иногда разбавлялись более сдержанными костюмами, которые нельзя было обвинить в дешевизне.

Людмила Кучма коллаж/pinterest

Читай также: Модные правила: ТОП-6 фэшн-законов, которым уже следуют все модницы

Екатерина Ющенко

Казалось, что с избранием на пост президента Украины Виктора Ющенка, жизнь наша должна поменяться. Европейские ценности, воспитанность, осознанность и буквально ангельская первая леди - у него были на руках все козыри. Екатерина Ющенко часто появлялась со своим супругом на официальных мероприятиях, демонстрируя более осознанный стиль чем две ее предшественницы. Впрочем, и она обожала яркие образы - обычно с этническими мотивами. Вышиванки, платья с цветочными мотивами, подчеркивающими фигуру - ее личная стильная эстетика.

Екатерина Ющенко коллаж/pinterest

Людмила Янукович

Однозначно самой одиозной первой леди можно смело назвать супругу Виктора Януковича - Людмилу. Впрочем, от женщины с подобными внешними данными ничего другого ожидать и не приходилось. Ее не слишком привлекательная наружность дисгармонировала с нарочито роскошными образами, которые ну никак не сочетались с ее натурой. Старомодные силуэты, обилие бархата и парчи, имперские замашки - для женщины с более чем простой родословной подобные замашки кажутся излишними.

Людмила Янукович коллаж/pinterest

Марина Порошенко

Стиль пятой первой леди Украины можно смело назвать сочетанием актуальной классики, элегантного smart casual и яркого украинского этно. Марина Порошенко - обладательница статной внешности, отличной фигуры и высокого роста. На ней удивительно удачно смотрятся любимые вещи, однако сама женщина чаще предпочитала появляться в нарочито скромных образах. Времена никак не располагали к роскошеству и вычурности, которые, впрочем, были ей абсолютно несвойственны. Именно она стала первой супругой президента в классическом понимании термина - такое лицо Украины было не стыдно показывать.

Марина Порошенко коллаж/pinterest

Читай также: Фэшн-персонализация: Выбираем пальто на весну 2020 по типу фигуры

Елена Зеленская

Вполне логично, что с каждым последующим избранием президента стиль первых леди становится все более продуманным, элегантным и модным. Апофеоз приходится именно на нынешние года: Елена Зеленская обожает удивлять необычными образами, которые частенько критикуют и в мировой прессе. Однако, сочетание строгой классики, женственности и в редких моментах спортшика - успешное направление, которого и нужно придерживаться Зеленской.

Елена Зеленская коллаж/pinterest

Стиль каждой из первых леди нашей страны отличал ту веху историю Украины, которая была актуальна на тот момент. Нельзя критиковать Антонину Кравчук за скудность ее гардеробного словаря или Людмилу Кучму за нарочитое роскошество. Происхождение и социальное положение играют значительную роль в формировании персонального стиля, который становится имиджем государства. По-настоящему модным лицо нашей страны стало только с пятой попытки: именно Марина Порошенко продемонстрировала азы президентского стиля. Елена Зеленская успешно подхватила “эстафету”, на данный момент являясь одной из самых элегантных, красивых и модных женщин Украины.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 выпускных платьев сделают из бывшей школьницы стильную даму.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram