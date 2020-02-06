Стиль первой леди: ТОП-5 знаковых вещей Елены Зеленской

Фавориты в гардеробе самой стильной женщины Украины.

Первая леди – это статус, это невероятные ожидания и вечная боязнь ошибиться, сделать или сказать что-то не так. Но куда страшнее для супруги президента – одеться не к месту, нарушить дресс-код или протокол. Любая девушка, которая однажды мечтает стать первой леди, должна понимать, что эта должность связана и с определенными неудобствами. Одеваться, как вы могли раньше, вам уже будет непозволительна, а любая ошибка (особенно на международном уровне) будет активно обсуждаться и вечно ставиться вам в укор.

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6-го февраля день рождения ныне действующей первой леди Украины – Елены Зеленской, которая наконец вдохнула в привычный официальный и консервативный стиль новую жизнь. Конечно, не всегда 42-летняя красавица выбирает образы, которые безоговорочно попадают на страницы истории современной фэшн-индустрии. Да и до стиля Джеки Кеннеди, Мелании Трамп или Мишель Обамы ей еще далеко, но вот Брижит Макрон она точно обскакала. Ivona отдает дань уважения роскошной и без сомнения самой красивой супруге президента Украины за всю историю независимости нашей страны, и представляет базовые принципы идеального делового гардероба.

Брючные костюмы

Мы ведь все помним первый международный выход Елены Зеленской после инаугурации. Тогда она выставила фото в Instagram, где была запечатлена на улицах Брюсселя в абсолютно роскошном бежевом брючном костюме. Слегка укороченные брюки, которые правда получили после немало критики от стилистов, Зеленская дополнила не классическими лодочками, а белыми кедами. Хлопковая футболка тоже сыграла свою роль – таким образом вступившая в должность первая леди Украины продемонстрировала отсутствие фэшн-стереотипов и готовность рисковать.

Знаковые вещи в гардеробе Елены Зеленской pinterest

Пастельные оттенки

Конечно, в официальных или деловых образах первая леди Украины делают ставку на базовые оттенки – черный, белый, синий. Однако и поэкспериментировать с цветовыми акцентами она никогда не против. В рамках ее «должности» бурные оттеночные всплески ей неподвластны, а вот пастельная гамма вполне способна разнообразить слегка консервативные луки Зеленской. Лимонный, фиалковый, нежно-розовый, васильковый – в ее фэшн-арсенале огромное количество цветовых акцентов, которые удивительно к лицу миловидной супруге президента.

Знаковые вещи в гардеробе Елены Зеленской pinterest

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Платья и юбки миди-длины

Мы ведь знаем, какое публичное неодобрение обычно сыпется на Брижит Макрон и Кейт Миддлтон, которые позволяют себе экспериментировать с длиной, открывая не всегда привлекательные коленки. Елена Зеленская в этом вопросе гораздо более сдержанна, поэтому предпочитает платья и миди-юбки исключительно средней длины, которые, правда, не всегда ей к лицу. Впрочем, если слегка попрактиковаться, то можно легко понять, какая именно длина тебе подходит, а тренд оставить, ведь в 2020 году он обязателен к использованию.

Знаковые вещи в гардеробе Елены Зеленской pinterest

Шелковые платки

Навязчивые аксессуары – это точно не просто стиль Елены Зеленской. Да и не пристало первой леди страны ходить в нарочито роскошных ювелирных украшениях или остромодных металлических серьгах и массивных цепях. Стилист Зеленской посчитал, что освежить ее довольно строгий и серьезный стиль с большим успехом можно с помощью шелковых платков, которые так ненавязчиво, но все же делают более женственным ее продуманные луки. Набрасывать на шею, прятать под пиджаком или в паре с брючными костюмами – этот элемент гардероба уже точно стал знаковым для Елены Зеленской.

Знаковые вещи в гардеробе Елены Зеленской pinterest

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Минимализм

В данном случае речь идет даже не столько об отсутствии в арсенале первой леди Украины ярких расцветок и сложных принтов, хотя и в этом обвинить Зеленскую невозможно. Разнообразным украшениям, наслоению трендов или модным комбинациям с оверсайзом она предпочитает выверенную и всегда актуальную классику. Брючные костюмы, средней длины платья-футляры с необычными деталями, шелковые или атласные блузы – ее максимум, благодаря которому Елена очень похожа на коренную жительницу Амстердама или Стокгольма. В ее исполнении скандинавский стиль выглядит невероятно изящно и не банально.

Знаковые вещи в гардеробе Елены Зеленской pinterest

Не станем перечислять то количество неудачных луков, которые связаны с именем Елены Зеленской. Конечно, фейлы на сложном фэшн-пути новоизбранной первой леди таятся буквально на каждом шагу. Но спустя полгода после вступления Елены Зеленской в неофициальную должность, как эстетического лица нашей страны, она сумела довести свой стиль до рафинированного минимализма вперемешку с расслабленной деловитостью. Сейчас мы можем с гордостью наблюдать едва ли не за каждым выходом Зеленской, подчеркивая и для себя некоторые нюансы, которые будут уместно смотреться в рамках нашей индивидуальной стилистики.

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