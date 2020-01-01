Мини-выход: ТОП-7 лучших коротких платьев на выпускной

Самые интересные модели, которые украсят любую девушку, готовую вступить во взрослую жизнь.

Для того, чтобы на выпускном 2020 блистать, а не довольствоваться второстепенными ролями, нужно уже сейчас побеспокоиться о том, какое платье станет вашим персональным оружием. Для того, чтобы достичь wow-эффекта, вам всего лишь достаточно изучить параметры своей фигуры, понять, какие зоны лучше замаскировать, а какие стоит и показать. Довольно много современных выпускниц предпочитают не массивные платья-тортики, а удобные и универсальные мини. Кстати, именно в этом случае вам не придется тратиться ради лука, который вы наденете лишь однажды. Короткие платья – вполне ожидаемый, но все же очень стильный и продуманный ход конем. Посудите сами, многие мини-модели вы сможете еще не раз надеть по случаю романтического свидания, Дня студента или на любое другое торжественное мероприятие. Для выпускниц 2020 года Ivona подобрала ТОП-7 луков, которые хоть и представляют абсолютно разные стили, но выглядят одинаково роскошно. Если вы все еще находитесь на распутье, то, кажется, у нас есть идеальный выход из ситуации для смелой и знающей толк в моде выпускницы.

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Воланы

Именно рюши – новый весенний хит элегантной и женственной моды. Для выпускного 2020 именно эта деталь подойдет как нельзя лучше. Для того, чтобы усилить эффект, выберите лук, который будет сочетать в себе сразу несколько техник и стилей. Дерзкие 80-е, выраженные в асимметричной линии декольте, воланах и скульптурном крое, дополните пасторальным флористическим принтом. Только так стандартные ромашки будут выглядеть неожиданно и невероятно стильно.

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Арт-деко

Пайетки – самое неоригинальное решение для выпускного образа, но всем выпускницам, которым искренне нравится этот фэшн-акцент, в 2020 году очень повезло. Увлечение блеском и стилем арт-деко не проходит, а потому у вас есть прекрасная возможность выглядеть на собственном выпускном вечере как современная версия Бонни Паркер. Свободный крой и невинное декольте сполна компенсируются дерзким и игривым орнаментом.

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Рок 80-х

Рукава-буфы – новое увлечение всех современных фэшионист. Признаться, этот акцент не всегда умеет выглядеть женственно, ведь больше напоминает о внутренней силе, заложенной в каждой женщине. Но если выпускница 2020 года хочет выбрать смелое, дерзкое и слегка вызывающее мини-платье, то нужно остановить выбор именно на черном варианте с нежным фиалковым принтом и скромным «горошком».

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Смокинг

Платье-блейзер – одна из самых популярных моделей платьев на весну 2020. Если вы хотите на выпускном получите звание главной модницы школы, то именно этот вариант вечернего образа поможет вам с вашей задумкой. Для того, чтобы лук выглядел полноценно, кроме яркого цвета и милого пояска, акцентирующего внимание на талии, вам больше ничего и не нужно. В качестве украшений мы бы рекомендовали использовать длинные бриллиантовые серьги и «хрустальные» туфельки – этого будет вполне достаточно.

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Кружево для Твигги

Свадебное платье – классика выпускного жанра, от которого мы пытаемся отговаривать чуть ли не каждую выпускницу. Если вы уверены, что справитесь со сложным белым цветом, то можете выбрать идеальный лук-трапецию светлого оттенка. На образ невесты оно не слишком похоже, хотя выглядит не менее нарядно благодаря цветочной аппликации и прозрачным рукавам.

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Королевский пурпур

Быть королевой выпускного бала – почетная миссия, о которой мечтает без преувеличения каждая экс-одиннадцатиклассница. Если вы твердо намерен получить заветную корону, то мы готовы облегчить вам задачу. Мы уже выбрали лук королевского пурпурного оттенка со сложной вышивкой и буквально невесомыми прозрачными рукавами. Воланы на подоле мини-лука обеспечат легкость, а контрастный поясок подчеркнет ваш нежный стан.

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Спорт и страсть

Если вы всегда мечтали выглядеть на выпускном как классическая американская школьница из сериалов, то мы нашли для вас неожиданный, но вполне тематический вариант. Американская пройма – классика полуспротивного элегантного стиля, а бордово-красный богатый, но слегка приглушенный оттенок подчеркнет насыщенность цвета вашей кожи. В качестве украшений выбирайте крупные металлические серьги – они доведут выпускной аутфит до совершенства.

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Прошли те времена, когда платье выпускницы обязательно должно было быть светлым, пышным и, конечно, длинным. Впрочем, и в былые времена хватало девушек, которые решались осмелиться продемонстрировать свои ножки в мини-образах. Но и тогда они больше выглядели как маленькие пироженки или кремовые маффины, а не как стильные и прекрасные выпускницы. Если вы твердо намерены продемонстрировать свое знание модных трендов бывшим одноклассникам и их родителям, то вам необходимо обратить внимание на актуальные тренды. Платье-смокинг, с акцентом на линию декольте, в пайетках ил с невесомой органзой – выбор настолько широк, что даже два платья на выпускной может показаться недостаточным количеством.

Раннее мы писали о том, какие осенне-зимние 2020/21 тренды определил Владимир Демчинский в сотрудничестве Mary Kay.

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