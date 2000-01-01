Первый бал: ТОП-10 самых красивых платьев на выпускной 2020

Только стильные образы, в которых любая школьница будет выглядеть настоящей модной принцессой.

Каких только трендов не перевидела выпускная мода. Были времена, когда все 11-классницы поголовно выбирали пышные платья в стиле диснеевских принцесс. Были года, когда в моду неожиданно вошло кружево и все выпускницы пытались выделиться с помощью максимально “голых” фасонов и обилия ажурной ткани. Помним мы и моду на а-ля свадебные образы: согласитесь, странно видеть бывшую школьницу в чуть ли не подвенечном платье. Затем наступили времена абсолютной расслабленности и минимализма, которые выражались в отсутствии каких-либо фэшн-ориентиров. В такие года легко можно было увидеть на одном выпускном девушку в вечернем брючном костюме или комбинезоне, а рядом с ней элегантную даму в шикарном луке в пол (явный совет заботливой мамочкой). Здорово, что в 2020 году времена ширпотреба, образов в стиле “дорого/богатого” давно позабыты и, выпускницы стараются следовать модным трендам даже в свой первый в жизни бал. Ivona представляет ТОП-10 самых красивых и модных образов для лучшей школьной вечеринки в вашей жизни.

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Царевна-лебедь

Сказочные оттенки выбирают все молодые актрисы Голливуда, потому что именно они могут подчеркнуть девичью красоту и невинность. Для того, чтобы платье не выглядело слишком банально, обязательно найдите вариант с замысловатым декором. Например, вышивка в виде конфетти создает впечатление перьев, а фасон слегка напоминает о безудержном веселье Америки 20-х годов.

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Диско-мир

Золото все еще остается фаворитом среди трендов вечерней моды, поэтому предлагаем вам примерить на собственный выпускной лук в стиле молодой Дайаны Росс. Очень скромное декольте и расклешенные рукава компенсируются довольно смелой мини-длиной.

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Непрозрачный намек

Возможно, ваша мама и не одобрит подобного образа, ведь в нем присутствует все то, в чем девушка никак не может появиться на своем первом в жизни бале. Короткая, практически экстремальная длина, много оголенного тела и черный цвет. Единственное, что может заставить биться ее сердце чаще - прозрачные рукава в мелкий горох, которые выглядят по-настоящему сказочно.

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Трудовой народ

Если вы относите себя к числу бунтарок, любительниц экспериментов и феминисток, то вам точно придется по вкусу терракотового оттенка комбинезон. Рукава с небольшими оборками, широкие брюки и ультрастильный цвет - именно такой образ на выпускной 2020 поможет вам выделиться среди разношерстной толпы ваших одноклассниц.

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Почти невеста

Конечно, не станем отрицать, что даже несмотря на повальную волну феминизма, эмансипации и прочего чисто женского социального посыла, остаются девушки, для которых выйти замуж и родить детей - задача максимум. Образ невесты может стать вашим персональным выпускным луком, если прочесть его в несколько ином ключе. Скромный фасон, современная сетка и грубая обувь - только такой “подвенечный” образ сможет дотянуть до современных фэшн-норм.

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Лавандовые поля

Нежные оттенки нарядов - не табу для современных выпускниц, но если уж вы и выбираете подобные прозаичные тона, то постарайтесь, чтобы фасон был максимально современным. Миди-длина, плиссе и комбинация материалов, даже с учетом нежно-лавандового цвета, сможет сделать из вас Мисс элегантность 2020 на собственном выпускном.

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Цветочный микс

Абсолютный фаворит, который мы бы и сами надели на свой выпускной! Один из ключевых оттенков сезона - мятный, но с намеком на зеленцу, едва заметные ромашки, полупрозрачность, миди-длина и рукава-буфы - что еще нужно для счастья. Платье выглядит настолько роскошно и стильно, что даже Золушка 2020 надела бы подобный лук для встречи со своим принцем.

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Греция 2.0

Лет 10 назад именно греческий стиль был одним из ключевых трендов выпускной моды. Сейчас эта техника остается на задворках фэшн-мира, хотя после последней коллекции Марии Грации Кьюри мы можем говорить о новой волне интереса к античной моде. Если желаете на выпускном показаться в обрезе современной богини, то выберите платье в пол в виде тоги и не забудьте про босоножки с многочисленными ремешками - аллюзия на античные сандалии.

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На Оскар

Если все-таки ваш приоритет для выпускного образа - макси-длина, то рекомендуем присмотреться к необычайно стильному кораллового оттенка платью на тонких бретелях. Нежный поясок акцентирует талию и сделает визуально вас гораздо выше, а универсальный цвет украсит выпускницу с любым тоном кожи.

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Королевский пурпур

Один из самых эффектных образов из нашей подборки, который одобрила бы, и сама Кейт Миддлтон. Длина в пол, королевский оттенок, прозрачные рукава и весьма скромное декольте. Чтобы дополнить такое платье вам понадобится колье с крупными аметистами, и также не повредит широкий обруч - в данном случае акценты решают.

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Не уверены, что выбранные нами модели ободрят мамы выпускниц, но ведь первый в жизни бал для девушки - лишь ее прерогатива, поэтому и главный образ она должна выбирать лишь на свое усмотрение. Светлые оттенки тоже больше не являются обязательными для экс-школьниц. Это ведь не свадьба, и вы ни невеста, ни ее подружка, так для чего выбирать напыщенные наряды, в которых будет тяжело дышать, передвигаться и вообще жить? Комбинезон, мини-платья или наш персональный фаворит - струящееся миди - выберите лук, в котором вы сами будете чувствовать себя королевой бала, а всеобщее восхищение, поверьте, приложится само по себе.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 предметов гардероба никогда не выйдут из моды.

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