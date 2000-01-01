Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Первый бал: ТОП-10 самых красивых платьев на выпускной 2020

Комментариев: 0
Только стильные образы, в которых любая школьница будет выглядеть настоящей модной принцессой.
Самые стильные платья на выпускной 2020
Самые стильные платья на выпускной 2020
pinterest

Каких только трендов не перевидела выпускная мода. Были времена, когда все 11-классницы поголовно выбирали пышные платья в стиле диснеевских принцесс. Были года, когда в моду неожиданно вошло кружево и все выпускницы пытались выделиться с помощью максимально “голых” фасонов и обилия ажурной ткани. Помним мы и моду на а-ля свадебные образы: согласитесь, странно видеть бывшую школьницу в чуть ли не подвенечном платье. Затем наступили времена абсолютной расслабленности и минимализма, которые выражались в отсутствии каких-либо фэшн-ориентиров. В такие года легко можно было увидеть на одном выпускном девушку в вечернем брючном костюме или комбинезоне, а рядом с ней элегантную даму в шикарном луке в пол (явный совет заботливой мамочкой). Здорово, что в 2020 году времена ширпотреба, образов в стиле “дорого/богатого” давно позабыты и, выпускницы стараются следовать модным трендам даже в свой первый в жизни бал. Ivona представляет ТОП-10 самых красивых и модных образов для лучшей школьной вечеринки в вашей жизни. 

Читай также: Первый день кутюра в Париже: ТОП-25 самых красивых образов

  • Царевна-лебедь 

Сказочные оттенки выбирают все молодые актрисы Голливуда, потому что именно они могут подчеркнуть девичью красоту и невинность. Для того, чтобы платье не выглядело слишком банально, обязательно найдите вариант с замысловатым декором. Например, вышивка в виде конфетти создает впечатление перьев, а фасон слегка напоминает о безудержном веселье Америки 20-х годов.  

Zara, 1999 грн
Zara, 1999 грн
zara.com

  • Диско-мир 

Золото все еще остается фаворитом среди трендов вечерней моды, поэтому предлагаем вам примерить на собственный выпускной лук в стиле молодой Дайаны Росс. Очень скромное декольте и расклешенные рукава компенсируются довольно смелой мини-длиной.  

Zara, 2799 грн
Zara, 2799 грн
zara.com

  • Непрозрачный намек 

Возможно, ваша мама и не одобрит подобного образа, ведь в нем присутствует все то, в чем девушка никак не может появиться на своем первом в жизни бале. Короткая, практически экстремальная длина, много оголенного тела и черный цвет. Единственное, что может заставить биться ее сердце чаще - прозрачные рукава в мелкий горох, которые выглядят по-настоящему сказочно.  

Pull&Bear, 899 грн
Pull&Bear, 899 грн
pullandbear.com

  • Трудовой народ 

Если вы относите себя к числу бунтарок, любительниц экспериментов и феминисток, то вам точно придется по вкусу терракотового оттенка комбинезон. Рукава с небольшими оборками, широкие брюки и ультрастильный цвет - именно такой образ на выпускной 2020 поможет вам выделиться среди разношерстной толпы ваших одноклассниц.  

Bershka, 899 грн
Bershka, 899 грн
bershka.com

Читай также: Звезда стритстайла: ТОП-5 модных способов носить джинсы зимой 2020

  • Почти невеста 

Конечно, не станем отрицать, что даже несмотря на повальную волну феминизма, эмансипации и прочего чисто женского социального посыла, остаются девушки, для которых выйти замуж и родить детей - задача максимум. Образ невесты может стать вашим персональным выпускным луком, если прочесть его в несколько ином ключе. Скромный фасон, современная сетка и грубая обувь - только такой “подвенечный” образ сможет дотянуть до современных фэшн-норм.  

Bershka, 249 грн
Bershka, 249 грн
bershka.com

  • Лавандовые поля 

Нежные оттенки нарядов - не табу для современных выпускниц, но если уж вы и выбираете подобные прозаичные тона, то постарайтесь, чтобы фасон был максимально современным. Миди-длина, плиссе и комбинация материалов, даже с учетом нежно-лавандового цвета, сможет сделать из вас Мисс элегантность 2020 на собственном выпускном. 

Mohito, 1299 грн
Mohito, 1299 грн
mohito.com

  • Цветочный микс 

Абсолютный фаворит, который мы бы и сами надели на свой выпускной! Один из ключевых оттенков сезона - мятный, но с намеком на зеленцу, едва заметные ромашки, полупрозрачность, миди-длина и рукава-буфы - что еще нужно для счастья. Платье выглядит настолько роскошно и стильно, что даже Золушка 2020 надела бы подобный лук для встречи со своим принцем.

Reserved, 1799 грн
Reserved, 1799 грн
reserved.com
  

  • Греция 2.0 

Лет 10 назад именно греческий стиль был одним из ключевых трендов выпускной моды. Сейчас эта техника остается на задворках фэшн-мира, хотя после последней коллекции Марии Грации Кьюри мы можем говорить о новой волне интереса к античной моде. Если желаете на выпускном показаться в обрезе современной богини, то выберите платье в пол в виде тоги и не забудьте про босоножки с многочисленными ремешками - аллюзия на античные сандалии.  

Reserved, 799 грн
Reserved, 799 грн
reserved.com

Читай также: Модная подготовка: ТОП-7 крутых и актуальных пальто

  • На Оскар 

Если все-таки ваш приоритет для выпускного образа - макси-длина, то рекомендуем присмотреться к необычайно стильному кораллового оттенка платью на тонких бретелях. Нежный поясок акцентирует талию и сделает визуально вас гораздо выше, а универсальный цвет украсит выпускницу с любым тоном кожи.  

Mango, 3599 грн
Mango, 3599 грн
mango.com

  • Королевский пурпур 

Один из самых эффектных образов из нашей подборки, который одобрила бы, и сама Кейт Миддлтон. Длина в пол, королевский оттенок, прозрачные рукава и весьма скромное декольте. Чтобы дополнить такое платье вам понадобится колье с крупными аметистами, и также не повредит широкий обруч - в данном случае акценты решают. 

Mango, 4599 грн
Mango, 4599 грн
mango.com

Не уверены, что выбранные нами модели ободрят мамы выпускниц, но ведь первый в жизни бал для девушки - лишь ее прерогатива, поэтому и главный образ она должна выбирать лишь на свое усмотрение. Светлые оттенки тоже больше не являются обязательными для экс-школьниц. Это ведь не свадьба, и вы ни невеста, ни ее подружка, так для чего выбирать напыщенные наряды, в которых будет тяжело дышать, передвигаться и вообще жить? Комбинезон, мини-платья или наш персональный фаворит - струящееся миди - выберите лук, в котором вы сами будете чувствовать себя королевой бала, а всеобщее восхищение, поверьте, приложится само по себе.  

Раннее мы писали о том, какие ТОП-10 предметов гардероба никогда не выйдут из моды

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: платье на выпускной, выпускные платья, вечерняя мода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь