ТОП-6 трендов от судьи “Топ-модель по-украински” - Владимира Демчинского

Ключевые акценты осенне-зимней капсулы 20-21 Mary Kay и DASTISH FANTASTISH .

В рамках 46-го сезона Украинской недели моды два лидера национального бьюти- и фэшн-движения объединились, чтобы создать капсульную коллекцию в эклектической эстетике. Уже не раз косметический бренд сотрудничал с украинскими дизайнерами для создания луков специально для beauty-экспертов Mary Kay. Вот только, если в прошлый раз выбор “партнеров” был вполне предсказуем (Андре Тан, Айна Гассе, Кристина Бобкова и Елена Бурба - все любители классики и минимализма), то 2020 год для обоих лидеров мнений отметился легендарной коллаборацией. Всегда женственный, классический стиль Mary Kay и абсолютный футуризм в разрезе стритфэшн - если настолько разные стилистики удается замиксовать, то получается бомба замедленного действия. И нужно отметить, что Демчинский смог идеально воплотить в жизнь задумку эклектической капсульной коллекции, в которой ощущалось и влияние космической эстетики, и исключительно классической - женственной. Ivona рассказывает, какие ключевые тренды представили нам два громких бренда - Mary Kay и DASTISH FANTASTISH.

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Кюлоты

Эти укороченные брюки с высокой посадкой уже давно покорили сердца всех модниц мира. После небольшого промежутка фэшн-опалы, они снова готовы вернуться в бой. Владимир Демчинский в рамках коллекции Mary Kay by Dastish Fantastish сделал их особенными - с широкими складками. Оттенок фуксии добавляет нежности и романтичности слегка жесткому силуэту. Универсальность кюлотов заключается в абсолютной приспосабливаемости: они будут здорово смотреться и с приталенными пиджаками, и с объемными блейзерами, и с простой белой рубашкой.

Осенне-зимняя коллекция 20-21 Mary Kay by Dastish Fantastish Пресс-служба Сержа Смолина Mary Kay

Объемное пальто

Определенно, объемное макси-пальто - один из ключевых трендов предстоящего осенне-зимнего сезона 2020/21. Женственные силуэту понемногу возвращают себе дееспособность, но ключевые фэшн-акценты все же заключаются в расслабленных и слегка небрежных формах. Белоснежное макси-пальто из линейки Mary Kay by Dastish Fantastish - тот предмет гардероба, который добавит свежести любому вашему луку.

Осенне-зимняя коллекция 20-21 Mary Kay by Dastish Fantastish Пресс-служба Сержа Смолина Mary Kay

Пояс-корсаж

Несмотря на то, что в капсульной осенне-зимней коллекции Mary Kay by Dastish Fantastish присутствовали и традиционные для Демчинского узкие, но длинные пояса, все же наш взгляд “зацепили” кожаные корсажи. Черные и фактурные они здорово подчеркнули яркий-оттенок “фуксии” приталенных пиджаков. Этот японский мотив умело сочетался с особым мейка-апом моделей, созданным экспертами Mary Kay. Главными акцентами в макияжах манекенщиц показа стали азиатские стрелки, насыщенные цвета теней и румян, аппликации из фольги на губах - явное влияние азиатской культуры.

Осенне-зимняя коллекция 20-21 Mary Kay by Dastish Fantastish Пресс-служба Сержа Смолина Mary Kay

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Прозрачность

Осень - не время запирать в гардеробах все женственные и “воздушные” вещи, ведь девушки могут себе позволить быть хрупкими и нежными в любое время года. В линейки новой коллекции Владимира Демчинского для бренда Mary Kay нам приглянулась черная полупрозрачная шифоновая блуза, которая уже в следующем сезоне легко впишется в гардероб деловой, но чувственной дамы.

Осенне-зимняя коллекция 20-21 Mary Kay by Dastish Fantastish Пресс-служба Сержа Смолина Mary Kay

Блейзер

И как же нам обойти вниманием уже легендарные блейзеры, которые захватили фэшн-индустрию за последние два сезона. Осенью и зимой 2020/21 они снова будут актуальны, вот только “оверсайзу” в данном фэшн-сегменты придется немного подвинуться. Приталенные формы будут не менее актуальны.

Осенне-зимняя коллекция 20-21 Mary Kay by Dastish Fantastish Пресс-служба Сержа Смолина Mary Kay

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Силуэт “футляр”

Юбка-карандаш - главный атрибут делового стиля современной женщины. Именно на эту деталь дамского гардероба решил сделать акцент Владимир Демчинский в капсуле для бренда Mary Kay. Строгая форма, минималистичный крой и абсолютная сочетаемость с прочими “официальными” изделиями - именно этим нас и привлекает столь традиционный фасон. Если захотите немного разнообразить свой осенний лук, то носите юбку-карандаш в паре с жилетами со скульптурными воротом - обязательно в монохромной стилистике.

Осенне-зимняя коллекция 20-21 Mary Kay by Dastish Fantastish Пресс-служба Сержа Смолина Mary Kay

Всегда невероятно приятно наблюдать за тем, как развивается украинская фэшн-индустрия, ведь таким образом мы становимся значительными игроками глобального модного мира. Объединенный показ брендов Mary Kay и Dastish Fantastish получился громким, неожиданным и очень вдохновляющим - меньшего и не стоило ожидать. Капсула состоит из 8 единиц, которые умело объединяют в себе классический деловой стиль, а также смелые подиумные идеи футуризма. Оттенки “фуксии”, “классического красного” - несомненный оммаж в сторону бренда косметики Mary Kay, ну, а пиджаки и жилеты с воротниками-стойкой, кюлоты и “космические” брюки со “вздутыми” деталями - уже отличительная черта Dastish Fantastish. Эклектика подразумевает смешение несочетаемого, поиск фантастических идей соединения абсолютно разномастных трендов. Коллекция Mary Kay by Dastish Fantastish - именно то, какой может быть современная элегантная, но слегка сумасшедшая украинская мода.

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