Фэшн-выпускной: ТОП-7 лучших образов

Самые стильные наряды для 11-классниц, для которых мода - не пустой звук.

В жизни каждой юной девушки наступает момент, когда ей нужно отпустить детство и с гордостью вступить во взрослую жизнь. Выпускной будто четко разделяет судьбу на до и после: школа кажется веселой забавой, тогда как становление личности - непосильной и пугающей, но всегда возможностью. Выпускной становится пограничным моментом - одна ночь длиною в вечность, за которую могут свершиться настоящие чудеса. Не будем утрировать и преувеличивать значение школьного бала в жизни каждой одиннадцатиклассницы, однако и преуменьшать его значимость тоже не советуем. Для любой девушки выпускной кажется одним из самых ярких моментов всей ее жизни: сказочным торжеством, за которым обязательно последует незабываемая настоящая жизнь. Чтобы встретить будущее с гордо поднятой головой, вам обязательно понадобится идеальное платье. Именно оно придаст вам уверенности в себе, и поможет пережить ночь взросления. Ivona представляет ТОП-7 самых стильных и роскошных вечерних образов для выпускниц 2020 года.

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Пурпурный закат

Если вы хотите поразить всех на выпускном, то вам никак не обойтись без яркого оттенка. Для школьного бала образца 2020 года предлагаем сделать акцент на королевский пурпурный цвет. Он остается фаворитом текущего сезона, и выглядит очень нетривиально - нежно, но не пошло. Нейтральные цветочные мотивы и открытые руки - именно та доля сексуальности, которая на школьном выпуском будет смотреться уместно.

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Новое кружево

Масс-маркет продолжает засыпать нас все новым и новыми идеями сочетания плотного чехла и нежного кружево. Выглядит такая комбинация хоть и слегка прозаично, но однозначно красиво и роскошно - именно то, что нужно каждой выпускнице. Чтобы поразить всех на школьном бале 2020 года, предлагаем выбрать приталенное миди-платье классического черного оттенка с прозрачными рукавами-буфами и пышной юбкой. Цветочный узор на нежной органзе добавляет “изюминки” простому силуэту.

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Свежая элегантность

Звезды первой величины не стесняются появляться на красных ковровых дорожках в платьях с цветочным принтом. Лили Рейнхарт, Кэтрин Ньютон, Кейтлин Девер - на этих девушек равняются все американские подростки, а потому и мы можем перенять у них несколько фэшн-трюков. Даже самые простенький флористический мотив может выглядеть абсолютно необычно, если добавить обнаженность в правильных местах. Сложная спина и бант - детали, которые превращают сарафанчик в вечернее одеяние.

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Весь этот джаз

Бахрома - вечный и неизменный спутник вечерней, а потому и выпускной моды. Если на школьном бале 2020 года вы хотите поразить всех мини-длиной и игривым декором, то вам точно придется по вкусу золотистое украшение. Аллюзия на тему латиноамериканской бальной программы или Чикаго 30-х годов прошлого века - стилизируйте платье в той эстетике, которая ближе к сердцу.

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Эйфория

Для выпускного 2002 года вряд ли много выпускниц позволили бы себе даже мечтать о черном платье. Здорово, что всяческие предубеждения уже не имеют значения в 2020 году. Американская пройма, слегка асимметричный подол и нежные золотистые детали - подобный образ, пожалуй, увереннее всего сделает из бывшей школьницы фэшн-адепта.

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Классика и взрыв цвета

Атлас, макси-длина, яркий оттенок и обязательно смелый разрез на ноге - именно такой силуэт выбирают признанные модницы Голливуда. Для выпускного 2020 года мы предлагаем вам вдохновиться классическими образами Шарлиз Терон и Зои Дойч. Платье на запах может даже помочь вам подкорректировать ваши формы, чтобы на главном вечере в вашей жизни казаться абсолютно безупречной.

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Дух бунтарства

Цепи - свежая и невероятно стильная замена всяческим “шаловливым” декорам наподобие пайеток, страз и кристаллов. Выглядят они очень стильно, да и к тому же добавляют шарма и дерзости любому вечернему платью. Для выпускного 2020 предлагаем вам сделать выбор в пользу комбинированного макси-платья черного оттенка. Сетка и атлас отражают двойственность подростковой души, а цепи указывают на явное превалирование дерзости в вашем характере.

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Любая девушка хочет на своем выпускном казаться лучше, чем она есть на самом деле: красивее, привлекательнее, стройнее. Правильный образ может помочь вам справиться с привычным школьным комплексом неполноценности, и убедить в том, что взрослая жизнь будет наполнена большим количеством моментов уверенности. Вот только сбыться это желание может только в том случае, если ваш праздничный облик будет невероятно гармоничным и грамотным. Не стоит недооценивать значимость выпускного, ведь это едва ли не последняя возможность продемонстрировать всем завистникам, какой вы являетесь на самом деле. Любое стильное платье из нашей подборки сможет прийтись по вкусу выпускнице с самым взыскательным вкусом. Нежное, стильное, драматичное или классическое - обозначьте конец детства самым модным из всех возможных способов.

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