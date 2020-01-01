Фэшн-персонализация: Выбираем пальто на весну 2020 по типу фигуры

Какой вариант лучше всего подчеркнет идеальность “песочных часов”, а какой добавит гармонии в формы “груши”.

Уже совсем скоро у нас будет возможность убрать надоедливые пуховики до следующей зимы, а на смену им подобрать идеальные пальто. Комфортные, стильные и несомненно льстящие нашим фигурам. Вот только без необходимой помощи не многие женщины могут подобрать наилучший силуэт, который визуально сделает их фигуру великолепной. У каждой из нас абсолютно разные недостатки: вряд ли найдется в мире много женщин, которые признаются, что они искренне довольны своей фигурой. Даже самые стройные девочки порой абсолютно непритворно сетуют на недочеты своих форм. Для того, чтобы повысить дамскую уверенность в себе, Ivona решила помочь женщинам определиться с идеальными пальто на весну 2020. Мы подобрали лучшие модели для каждого из существуют типов фигуры.

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Песочные часы

Женщины с четко выраженной талией и примерно одинаковыми объемами в груди и ягодицах - самые счастливые дамы на всем белом свете. Их фигуры типа “песочные часы” без преувеличения идеальны - им подходят любые силуэты, а дизайнерская одежда смотрится на них как влитая. Если весной 2020 хотите подчеркнуть вашу осиную талию, выбирайте модели пальто с пояском или варианты на запах - так вы точно расставите все выгодные акценты и продемонстрируете ваши роскошные формы.

Как подобрать идеальное пальто по типу фигуры pinterest

Груша

Женщины с фигурой типа “груша”, одним из самым распространенных среди славянок, частенько мучаются из-за слишком уж пышных бедер, которые вечно выходят на первый план. Мужчины обычно не могут оторвать взгляда от этих идеальных по их мнению форм, а вот дамы вечно и частенько безуспешно пытаются скрыть недостатки. Для того, чтобы вернуть гармонию в вашей силуэт, помните, что пальто нужно выбирать с максимальным объемом в верхней части при отсутствии массивных карманов в нижней.

Как подобрать идеальное пальто по типу фигуры pinterest

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Прямоугольник

Подобная фигура может превращаться в тип “стручок”, если у девушки отсутствует лишний вес, и в “квадрат”, который выглядит абсолютно нелепо за счет гиперболизированных объемов. “Прямоугольник” возможно презентовать более выгодно, если учесть все сложности данного силуэта. Если вы выбираете пальто для своей фигуры, в которой отсутствуют плавные женственные изгибы, то помните, что вам подходят несколько стильных вариантов. В первом случае вы можете добавить объем в плечах и бедрах, и при этом подчеркнуть талию поясом. Второй же вариант более модный: двубортное пальто мужского кроя сделает вас визуально более хрупкой и изящной.

Как подобрать идеальное пальто по типу фигуры pinterest

Перевернутый треугольник

Здесь ситуация прямо противоположна той, что мы описали в разделе, посвященном женщинам-”грушам”. Фигура типа “перевернутый треугольник” считается самой мужеподобной - абсолютно неженственной. А все из-за широких плечи и узкого таза - типичных признаков фигур парней. Для того, чтобы уравновесить ваши формы, нужно с помощью пальто отвлечь внимание от массивного верха, добавив игривых деталей на бедрах. Здесь вам на помощь придет расклешенный низ с четким акцентом на тонкую талию. И помните, модные рукава-буфы или любые другие украшениях на плечах - откровенно не ваша история.

Как подобрать идеальное пальто по типу фигуры pinterest

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Яблоко

Конечно, тяжелее всего подобрать идеальную одежду девушкам с типом фигуры “яблоко”. Стройные ножки, но проблемные живот, бедра и массивная грудь - кажется, что спасти ситуацию здесь никак не выйдет. Если вы так полагаете, то спешим сообщить вам, что вы абсолютно неправы. “Яблоки” могут выглядеть пропорционально, если будут выбирать однобортные пальто свободного кроя. Слишком облегающие варианты подчеркнут недостатки, а over size сделает их крупнее.

Как подобрать идеальное пальто по типу фигуры pinterest

Каждая женщина мечтает об идеальном теле, и порой даже не жалеет ни средств, ни усилий, чтобы достичь желаемого результата. Вот только иногда для того, чтобы казаться идеальной, лучше, чем есть на самом деле, достаточно всего лишь визуальной иллюзии. Мода была создана для того, чтобы у дам была возможность свободно самовыражаться с помощью одежды. Впрочем, чуть позже она перебрала на себя и другие функции - по усовершенствованию женских фигур. Даже если вам кажется, что пухлость вашей фигурки “яблока” уже ничто не сможет спасти, будьте уверены, что современная фэшн-индустрия давно придумала для вас выгодные решения. Так весной 2020 вы сможете довести свои формы до совершенства всего лишь с помощью одного предмета гардероба - идеального подобранного пальто.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-5 моделей джинсов больше неактуальны весной 2020.

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