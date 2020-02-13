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Женский портал
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Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW: Какой наряд выбрала первая леди

Комментариев: 10
Супруга Владимира Зеленского вышла в свет в трендовом пальто.
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW: Какой наряд выбрала первая леди
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW: Какой наряд выбрала первая леди
instagram.com/olenazelenska_official

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская продолжает восхищать поклонников своим стилем. В среду, 12 февраля, первая леди Украины посетила интерактивную выставку Ukraine WOW.

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Снимками с мероприятия Зеленская поделилась на своих страницах в Instagram и Facebook. Судя по фото, Елена вышла в свет в брюках ярко-красного цвета, черном гольфе, черных сапогах и пальто oversize светло-синего цвета.

“Ukraine WOW – це ще одна нагода відкривати для себе рідну країну знову й знову. А вона не перестає дивувати й зачаровувати. Тож причин повторно закохуватися – безліч. І це насправді – вау!“, - поделилась впечатлениями первая леди Украины.

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW
instagram.com/olenazelenska_official

Ранее сообщалось, что Елена и Владимир Зеленские посетили Ватикан.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (10)
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Осталось 600 символов
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Херсонець    13.02.2020, 17:22
Оценка:  0
Херсонець
Гарна жінка.
Херсонець    13.02.2020, 17:22
Оценка:  0
Херсонець
Гарна жінка.
Херсонець    13.02.2020, 17:22
Оценка:  0
Херсонець
Гарна жінка.
hr1085    13.02.2020, 16:46
Оценка:  0
hr1085
сепарша тупая как и потерпевший-не лох
pусский  (аноним)  13.02.2020, 16:05
Оценка:  -1
pусский
Писдец бабуська, даже Людмила Янукович умела лучше явить себя перед народом!
Путин-Xyйло    13.02.2020, 16:47
Оценка:  0
Путин-Xyйло
СерЬо3на? Где?
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:56
Оценка:  +1
гость
когда ей уже наймут, хоть бы на месяц какого то гомика дизайнера, что б помог ей прикупить нормальных шмоток
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:37
Оценка:  0
гость
Бери шинель, иди домой... (с)
гость  (аноним)  13.02.2020, 15:30
Оценка:  +1
гость
Лена, лучше поедь и посмотри на коровники и свинарники во всех сёлах Украины. Вот это будет картина. Как будто, кто-то, специально гнобит народ.
lusyika    13.02.2020, 15:23
Оценка:  +1
lusyika
Корова і сідло це не сумісні речі. Так і у цьому випдку - що не надагне, воно їй, як корові сідло!!!!
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