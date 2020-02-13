Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW: Какой наряд выбрала первая леди

Супруга Владимира Зеленского вышла в свет в трендовом пальто.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская продолжает восхищать поклонников своим стилем. В среду, 12 февраля, первая леди Украины посетила интерактивную выставку Ukraine WOW.

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Снимками с мероприятия Зеленская поделилась на своих страницах в Instagram и Facebook. Судя по фото, Елена вышла в свет в брюках ярко-красного цвета, черном гольфе, черных сапогах и пальто oversize светло-синего цвета.

“Ukraine WOW – це ще одна нагода відкривати для себе рідну країну знову й знову. А вона не перестає дивувати й зачаровувати. Тож причин повторно закохуватися – безліч. І це насправді – вау!“, - поделилась впечатлениями первая леди Украины.

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW instagram.com/olenazelenska_official

Ранее сообщалось, что Елена и Владимир Зеленские посетили Ватикан.

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