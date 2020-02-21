Елена Зеленская появилась на публике с новой прической

Первая леди Украины впервые вышла в свет с косичками.

В четверг, 20 февраля, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская приняла участие в Международном форуме “Украина на пути преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия“.

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Во время мероприятия, которое прошло в Киеве, первая леди выступила с речью. Для публичного появления Елена выбрала белую блузку с черным поясом и широкие черные брюки. Свой образ Зеленская дополнила необычной прической. Она впервые вышла в свет с двумя косичками. Отметим, что жена президента заплела волосы только с одной стороны.

Елена Зеленская Скриншот

Елена Зеленская Скриншот

Елена Зеленская Скриншот

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW.

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