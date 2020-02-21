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Елена Зеленская появилась на публике с новой прической

Комментариев: 1
Первая леди Украины впервые вышла в свет с косичками.
Елена Зеленская появилась на публике с новой прической
Елена Зеленская появилась на публике с новой прической
instagram.com/olenazelenska_official

В четверг, 20 февраля, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская приняла участие в Международном форуме “Украина на пути преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия“. 

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Во время мероприятия, которое прошло в Киеве, первая леди выступила с речью. Для публичного появления Елена выбрала белую блузку с черным поясом и широкие черные брюки. Свой образ Зеленская дополнила необычной прической. Она впервые вышла в свет с двумя косичками. Отметим, что жена президента заплела волосы только с одной стороны.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Скриншот

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Скриншот

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Скриншот

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.02.2020, 10:00
Оценка:  0
гость
Поедь по Украине и зайди в коровники или свинарники и покажи там свою причёску.
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