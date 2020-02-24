Леся Никитюк поразила провокационным фото из Египта

Ведущая запостила откровенный кадр с отдыха.

Одна из самых популярных телеведущих Украины, звезда Нового канала Леся Никитюк снова отправилась в путешествие. На этот раз знаменитость решила отдохнуть в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.

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Так, на своей странице в Инстаграм Леся опубликовала провокационное фото с отпуска. На снимке ведущая в черном мини-бикини и прозрачной черной накидке. Откровенный образ Никитюк дополнила леопардовой шляпой и маленькой сумочкой такого же принта.

“1/2/3??? Мені перша нра.. її і виставила😁🌴“, - подписала с юмором звезда.

Леся Никитюк в купальнике Скриншот

Однако не всем пользователям Сети понравился новый кадр Никитюк. Некоторые подписчики отметили, что снимок получился неудачным.

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“Ти хочеш сказати шо це класне фото“, “Леся, я тебя очень люблю, но это фото вульгарно неприятно смотреть“, “Очень секси, но что с губой?“, “Мені це фото не дуже“, “Фото называется “Устала отдыхать“))“, “Кто-то немножко сгорел в некоторых местах“, - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк выпустила первый сингл “Ямы“.

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