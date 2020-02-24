Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк поразила провокационным фото из Египта

Комментариев: 1
Ведущая запостила откровенный кадр с отдыха.
Леся Никитюк поразила провокационным фото из Египта
Леся Никитюк поразила провокационным фото из Египта
instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых популярных телеведущих Украины, звезда Нового канала Леся Никитюк снова отправилась в путешествие. На этот раз знаменитость решила отдохнуть в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.

Читай также: Леся Никитюк рассекретила свои параметры

Так, на своей странице в Инстаграм Леся опубликовала провокационное фото с отпуска. На снимке ведущая в черном мини-бикини и прозрачной черной накидке. Откровенный образ Никитюк дополнила леопардовой шляпой и маленькой сумочкой такого же принта.

“1/2/3??? Мені перша нра.. її і виставила😁🌴“, - подписала с юмором звезда.

Леся Никитюк в купальнике
Леся Никитюк в купальнике
Скриншот

Однако не всем пользователям Сети понравился новый кадр Никитюк. Некоторые подписчики отметили, что снимок получился неудачным.

Читай также: Нимб или НЛО?: Никитюк насмешила подписчиков новым фото

“Ти хочеш сказати шо це класне фото“, “Леся, я тебя очень люблю, но это фото вульгарно неприятно смотреть“, “Очень секси, но что с губой?“, “Мені це фото не дуже“, “Фото называется “Устала отдыхать“))“, “Кто-то немножко сгорел в некоторых местах“, - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк выпустила первый сингл “Ямы“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.02.2020, 11:58
Оценка:  0
гость
Селюков к известности допускать нельзя.Пиарятся...ад противно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь