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Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем

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Телеведущая поэкспериментировала с ярким мейкапом и покорила подписчиков .

Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем
Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем
instagram.com/lesia_nikituk/

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Популярная телеведущая Леся Никитюк покорила подписчиков новым образом. В Инстаграм знаменитость выставила фото в стильном наряде с ярким макияжем. Судя по подписи, телеведущая посетила киевскую шоу-программу знаменитого канадского цирка ДюСолей.

Для яркого вечера Леся выбрала ярко-красный свитер и темные джинсы скинни, а из верхней одежды предпочла длинную красную куртку. Изюминкой образа стал макияж Никитюк с акцентом на глаза - тени Леся нанесла красновато-кораллового цвета. Стоит отметить, что такой мейкап изменил девушку практически до неузнаваемости, сделав ее похожей на голливудских селебритис.

Чистый кайф! Сходите если успеете 💓Мировое шоу во Дворце Спорта😃, - написала Леся.

Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем
Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем
instagram.com/lesia_nikituk/

Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем
Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем
instagram.com/lesia_nikituk/

Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем
Изменилась до неузнаваемости: Никитюк показала фото с необычным макияжем
instagram.com/lesia_nikituk/

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Подписчики прокомментировали фото, отметив, что знаменитость хорошеет с каждым днем.

  • Красивая Леся! Тебе очень идёт эта обтягивающая красная кофточка! 
  • Леся ти дуже красива!❤️❤️Обожнюю тебе!❤️❤️😍😍😍💋✨💥🌹
  • WOW,VERY COOL🔥🔥🔥
  • style by Harley Quinn 😄❣️
  • Тени просто Агонь!!!!! Вам очень идут! 👍
  • Класний лук🔥
  • Нереально гарна!😍❤️🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, чью голливудскую внешность копируют во всем мире.

 

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Теги: Леся Никитюк, яркий макияж
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Источник: IVONА bigmir)net

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