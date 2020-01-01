Правильный “оверсайз”: ТОП-5 вещей, которые должны быть на размер больше

Как грамотно выбирать объемные предметы гардероба, чтобы выглядеть стройнее.

Если вы хотите всегда выглядеть стильно и роскошно, то вам никак не обойтись не только без советов с главных подиумов мира, но и без фэшн-правил авторитетных стилистов. Принцесса Диана стала признанной легендой мира моды еще при жизни: она всегда выглядела безукоризненно, невероятно красиво и актуально. Конечно, в том, чтобы стать иконой стиля ей помогали не только природное чувство вкуса, но и помощь профессионалов. Анна Харви была стилистом принцессы Дианы все время ее недолго “правления” и даже после ухода из королевской семьи. Именно ей мы должны быть благодарны появлению того невероятного источника вдохновения, коим до сих пор является Леди Ди. Среди модных законов, которые исповедует Анна Харви, особое место занимает именно раздел “оверсайз”. Стилист убеждена, что для того, чтобы девушка казалась тоньше, необходимо покупать вещи нарочито большие, ведь обтягивающая одежда лишь показывает лишние килограммы, а свободная - стройнит. Ivona рассказывает, какие ТОП-5 вещей вашего гардероба обязательно должны быть на один, а то и на два, размера больше.

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Джинсы

И снова в моде mom-jeans и кюлоты, которые способны показать любую фигуру только с лучшей стороны. С самой стройной. Даже простая модель классических прямых джинсов будет выглядеть стильно, если вы выберите брюки всего на один размер больше. Впрочем, помните, что сидеть они должны идеально не только в поясе, но и в бедрах. Если джинсы будут топорщиться в области ягодиц, то будет создаваться совсем нелестное впечатление “ушек” на бедрах. Широкие брючины - еще не вся суть объемных брюк из денима.

Как правильно носить вещи "оверсайз" pinterest

Брюки

С брюками тоже не все так просто, как нам бы того хотелось. Для того, чтобы выглядели они грамотно стильно, мало купить просто штаны на несколько размеров больше. Здесь все зависит в том числе и от модели. Если хотите в итоге получить красивый силуэт, то вы должны понимать, что именно идеальный крой - залог вашего успеха. Поэтому рекомендуем выбирать модели с завышенной талией или модные палаццо, которые точно добавят объем в правильных местах.

Как правильно носить вещи "оверсайз" pinterest

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Рубашка

Белая рубашка в мужском стиле - обязательный элемент гардероба любой девушки. И мы заявляем это абсолютно серьезно. Впрочем, блуза в стиле школьниц - совсем не та вещь, которая способна поднять ваш фэшн-статус на новый уровень. Из плотной ткани, со скульптурным кроем - именно такая белая рубашка выглядит стильно и красиво. Сочетайте ее с прямыми брюками или кюлотами - простая униформа, которая выглядит на все сто.

Как правильно носить вещи "оверсайз" pinterest

Худи

Именно с этого предмета гардероба и начинался виток современного оверсайза. Худи или свитшоты все еще остаются востребованными, хоть ажиотаж на них уже слегка поутих. Впрочем, это никак не может вам помешать выбирать правильные модели и размеры кофт. Их все еще можно круто сочетать с кожаными вещами, мини-юбками, которые намерены снова завоевать наши сердца, и традиционным плиссе.

Как правильно носить вещи "оверсайз" pinterest

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Верхняя одежда

В данном случае мы бы даже рекомендовали выбирать вещь не на один, а на два размера больше, но все зависит лишь от того, насколько идеально сидит на вас линия плеч. Не забывайте, что объем должен быть где угодно, но казаться, что вы отобрали пальто у несчастного бездомного - абсолютный фэшн-моветон. Впрочем, именно от этого элемента образа зависит то, насколько идеально вам удастся сформировать силуэт. Крутка, пальто, тренч или шуба - объем должен присутствовать для вашего же блага.

Как правильно носить вещи "оверсайз" pinterest

Сегмент вещей “оверсайз” остается невероятно популярным даже спустя почти 10 лет после его появления. Никто не спешит выбрасывать на свалку широкие джинсы или объемные пальто только из-за того, что дизайнеры объявили начало эпохи расцвета облегающих мини. Свободная одежда всегда будет оставаться актуальной, как и было это задолго до теперешней ее узурпации фэшн-мира. Объемный пиджак, благодаря которому “летящее” платье будет красиво струиться, скинни на два размера больше, которые сделают из вас богемную диву - все эти постулаты актуальны в 2020 году. Ровно также, как и 40 лет назад.

Раннее мы писали о том, какие ТОП-7 выпускных платьев станут украшением любой школьнице образца 2020 года.

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