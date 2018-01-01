Рабочая история: ТОП-5 неактуальных моделей джинсов весной 2020

Какие брюки из денима могут рассказать все о вашем фэшн-невежестве.

Джинсы - часть кэжуальной униформы, без которой невозможно представить ни один гардероб современной модницы. Брюки из денима давно перешли из разряда вещей однозначно повседневного стиля, порой поражая своей универсальностью даже в разрезе вечерней моды. Уже давно голливудские звезды практикуются в торжественных выходах на красных дорожках, примеряя именно неизменные джинсы. Они умеют легко адаптироваться, поражать своей разносторонностью. Весной 2020 нам точно не прожить хотя бы без нескольких пар ультрамодных брюк. И если про самые актуальные модели мы уже писали, то пришло время определить те варианты из денима, которые могут пошатнуть вашу уверенность в себе из-за абсолютной неуместности. Ivona представляет ТОП-5 моделей, которые официально запрещено носить весной 2020.

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Укороченные

Прошлой зимой сумасшедшие модницы, нисколько не страшась минусовых температур, носили укороченные или подвернутые джинсы. Не слишком полезно для здоровья, а порой и вовсе опасно. Весной 2020 мы бы не рекомендовали вам предаваться воспоминаниям и на волне ностальгии возвращать в свой гардероб “подстреленные” модели. Лучше сосредоточьте свое внимание на классических “бананах” или mom-fit - с высокой талией и широкими брючинами “играться” гораздо актуальнее.

Неактуальные модели джинсов на весну 2020 pinterest

С вышивкой

Подобные модели были популярны в 2017 году - ровно один сезон. Впрочем, женщинам настолько понравилось украшать простой предмет гардероба замысловатыми цветочными или фантазийными узорами, что вот уже три года они продолжают их носить. Если весной 2020 в приличном обществе вы появитесь в подобных брюках, то вас просто засмеют. Сейчас кажется абсолютно нецелесообразным украшать джинсы хотя бы каким-то декором, ведь в моде дерзкие и простые в своей стилистике 80-е года.

Неактуальные модели джинсов на весну 2020 pinterest

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С декором

Бусины, стразы, пайетки - кажется, что подобные элементы украшательства выглядят абсолютно инородно на джинсах. Да и почему же кажется? Декор делает джинсы более претенциозными, менее универсальными, а от того гораздо безвкуснее. Не стоит перегружать любимые брюки лишними элементами декора, которые и смотрятся очень нелепо, и неудобны в эксплуатации. Лучше меньше, да лучше - не забывайте об этом правиле при выборе остромодных джинсов на весну 2020.

Неактуальные модели джинсов на весну 2020 pinterest

Скинни

Сезонный антитренд, который весной 2020 будет неактуален, но уже осенью 2020 обещает вернуться в наш гардероб. Далеко не прячьте любимые узкие джинсы, но на время все-таки забудьте о ваших фаворитах. Весной 2020 даже сочетание высоких сапог и скинни будет выглядеть неуместно, хотя казалось, что подобная комбинация будет в моде чуть ли не вечно. Помните о главных критериях выбора современных джинсов - широкие, с высокой талией и ощутимой долей расслабленности.

Неактуальные модели джинсов на весну 2020 pinterest

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Рваные

Вы ведь помните, насколько популярным был этот тренд еще прошлой зимой? Рваные джинсы в комбинации с сетчатыми колготками носили первые модницы мира. Сейчас подобный микс кажется лишь вульгарным и абсолютно нереальным. Здорово, что времена джинсов с дырками прошли, и дело даже не в том, что коленки в мороз любительниц этих моделей нещадно мерзли. Выглядят они уж слишком неопрятно - все-таки элегантность и классика уместнее в разрезе современной моды.

Неактуальные модели джинсов на весну 2020 pinterest

Мы будем еще долго грустить по утраченным любимым парам рванных джинсов или их ультраузким моделям. Конечно, жаль расставаться с верными друзьями, но дизайнеры подготовили несколько невероятных вариантов, которые с легкостью заменят неактуальные. Вышивки и декор оставьте для девочек-подростков, которым кажется, что пайетками и бусинами они приближают себя к миру фэшн-индустрии. Рваные джинсы не стоит выбрасывать, ведь они подойдут для ретро-вечеринок и гранжевых тусовок. А вот скинни мы бы не советовали исключать навек из вашего гардероба - уже осенью 2020 они могут вам пригодиться, ведь нью-йоркские дизайнеры твердо намерены вернуть популярность сексуальному предмету гардероба. А пока переключите свое внимание на ультрамодные широкие светлые модели или носите простые классические брюки из денима прямого кроя - выглядят они невероятно круто, а замиксовать их и вовсе ничего не стоит.

Раннее мы писали о том, каким новым модным правилам уже подчиняются все фэшионисты мира.

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