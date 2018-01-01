Рабочая история: ТОП-5 неактуальных моделей джинсов весной 2020
Джинсы - часть кэжуальной униформы, без которой невозможно представить ни один гардероб современной модницы. Брюки из денима давно перешли из разряда вещей однозначно повседневного стиля, порой поражая своей универсальностью даже в разрезе вечерней моды. Уже давно голливудские звезды практикуются в торжественных выходах на красных дорожках, примеряя именно неизменные джинсы. Они умеют легко адаптироваться, поражать своей разносторонностью. Весной 2020 нам точно не прожить хотя бы без нескольких пар ультрамодных брюк. И если про самые актуальные модели мы уже писали, то пришло время определить те варианты из денима, которые могут пошатнуть вашу уверенность в себе из-за абсолютной неуместности. Ivona представляет ТОП-5 моделей, которые официально запрещено носить весной 2020.
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- Укороченные
Прошлой зимой сумасшедшие модницы, нисколько не страшась минусовых температур, носили укороченные или подвернутые джинсы. Не слишком полезно для здоровья, а порой и вовсе опасно. Весной 2020 мы бы не рекомендовали вам предаваться воспоминаниям и на волне ностальгии возвращать в свой гардероб “подстреленные” модели. Лучше сосредоточьте свое внимание на классических “бананах” или mom-fit - с высокой талией и широкими брючинами “играться” гораздо актуальнее.
- С вышивкой
Подобные модели были популярны в 2017 году - ровно один сезон. Впрочем, женщинам настолько понравилось украшать простой предмет гардероба замысловатыми цветочными или фантазийными узорами, что вот уже три года они продолжают их носить. Если весной 2020 в приличном обществе вы появитесь в подобных брюках, то вас просто засмеют. Сейчас кажется абсолютно нецелесообразным украшать джинсы хотя бы каким-то декором, ведь в моде дерзкие и простые в своей стилистике 80-е года.
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- С декором
Бусины, стразы, пайетки - кажется, что подобные элементы украшательства выглядят абсолютно инородно на джинсах. Да и почему же кажется? Декор делает джинсы более претенциозными, менее универсальными, а от того гораздо безвкуснее. Не стоит перегружать любимые брюки лишними элементами декора, которые и смотрятся очень нелепо, и неудобны в эксплуатации. Лучше меньше, да лучше - не забывайте об этом правиле при выборе остромодных джинсов на весну 2020.
- Скинни
Сезонный антитренд, который весной 2020 будет неактуален, но уже осенью 2020 обещает вернуться в наш гардероб. Далеко не прячьте любимые узкие джинсы, но на время все-таки забудьте о ваших фаворитах. Весной 2020 даже сочетание высоких сапог и скинни будет выглядеть неуместно, хотя казалось, что подобная комбинация будет в моде чуть ли не вечно. Помните о главных критериях выбора современных джинсов - широкие, с высокой талией и ощутимой долей расслабленности.
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- Рваные
Вы ведь помните, насколько популярным был этот тренд еще прошлой зимой? Рваные джинсы в комбинации с сетчатыми колготками носили первые модницы мира. Сейчас подобный микс кажется лишь вульгарным и абсолютно нереальным. Здорово, что времена джинсов с дырками прошли, и дело даже не в том, что коленки в мороз любительниц этих моделей нещадно мерзли. Выглядят они уж слишком неопрятно - все-таки элегантность и классика уместнее в разрезе современной моды.
Мы будем еще долго грустить по утраченным любимым парам рванных джинсов или их ультраузким моделям. Конечно, жаль расставаться с верными друзьями, но дизайнеры подготовили несколько невероятных вариантов, которые с легкостью заменят неактуальные. Вышивки и декор оставьте для девочек-подростков, которым кажется, что пайетками и бусинами они приближают себя к миру фэшн-индустрии. Рваные джинсы не стоит выбрасывать, ведь они подойдут для ретро-вечеринок и гранжевых тусовок. А вот скинни мы бы не советовали исключать навек из вашего гардероба - уже осенью 2020 они могут вам пригодиться, ведь нью-йоркские дизайнеры твердо намерены вернуть популярность сексуальному предмету гардероба. А пока переключите свое внимание на ультрамодные широкие светлые модели или носите простые классические брюки из денима прямого кроя - выглядят они невероятно круто, а замиксовать их и вовсе ничего не стоит.
Раннее мы писали о том, каким новым модным правилам уже подчиняются все фэшионисты мира.
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