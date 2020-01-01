Мейк-ап Валентин: ТОП-9 идей макияжа для девушек любого типажа

Блондинки, рыженькие и брюнетки – каждая сможет найти что-то интересное для себя.

До Дня святого Валентина осталось всего ничего, поэтому если вы еще не придумали идеальный романтический мей-ап, то мы готовы подсказать вам самые интересные идеи. Макияж для свидания к 14-му февраля должен отражать всю женственность, нежность, игривость и кокетливость девушки, поэтому к выбору фаворита нужно подойти со всей ответственностью. Конечно, на помощь вам могут прийти бьюти-хитрости для каждого цветотипа, ведь никто не станет спорить, что макияж брюнеток и рыженьких может быть кардинально разным. Как правильно подчеркнуть оттенок глаз, какой цвет помады выбрать, но самое важное – какой макияж действительно понравится вашей второй половинке. Конечно, романтический мейк должен быть спокойным и нежным, но отказываться от ярких акцентов тоже не стоит. Ivona рассказывает, как подобрать идеальный макияж девушкам разного типажа.

Макияж на 14 февраля для девушек с разным цветом волос

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Романтический макияж для блондинки

Светлокожим нимфам с пепельными, пшеничными или светло-русыми волосами не стоит зацикливаться исключительно на бежево-розовой палитре оттенков, ведь вариантов существует намного больше. Пусть ваш праздничный макияж на День святого Валентина будет полностью отражать вашу сущность. Если вы можете похвастать покладистым и нежным характером, то сделайте акцент на пыльно-розовые тени и блестящие губы. Если вы строптивая и дерзкая, то делайте акцент на ярко-красные губы. Ну, а в том случае, если вы желаете продемонстрировать своему любимому человеку в День святого Валентина темную сторону личности, рекомендуем сделать ставку на бордовую помаду. Глаза можно лишь слегка подчеркнуть тенями без блеска, которые сфокусируют все внимание на глубоком оттенке ваших глаз.

Романтический макияж для блондинок коллаж/pinterest

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Романтический макияж для рыженьких

С рыжеволосыми девушками тоже не все так просто. Их романтический макияж на День святого Валентина может быть гораздо ярче, ведь важно, чтобы всю вашу красоту не перекрыл буйный оттенок прядей. Поэтому обладательницам фарфоровой кожи с россыпью веснушек предлагаем сфокусировать внимание на акценте на губах. Выберите помаду, которая будет гармонировать с вашим нарядом и оттенком глаз. Кораллово-розовая, морковная или классическая красная – вы должны сами понимать, какая смотрится на вас лучше всего. Более того, если вы хотите сделать акцент на глазах, то и подобная манипуляция вполне возможна. Черные стрелки или дымчатый коричневый, или сероватый макияж лучше сделать фишкой образа, если ваш цвет волос не слишком яркий. Тогда лучше губы оставить в покое – их достаточно будет покрыть мерцающим бальзамом или блеском.

Романтический макияж для рыжих коллаж/pinterest

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Романтический макияж для брюнетки

Жгучим и страстным брюнеткам вообще ничего не стоит выглядеть ярко и стильно хоть в обычный день, а хоть и по особенным случаям. На день святого Валентина предлагаем вам лишь слегка усилить ваш кэжуал-мейк, сделав помаду темнее, а макияж глаз более драматичным. Здесь придутся как раз кстати стрелки (классические, фрагментарные или цветные). Если вы обладаете фарфоровой кожей, то уместней будет розовая помад с красным подтоном. Помните, чем смуглее кожа, тем более насыщенным должен становится цвет. Однако, ваш максимум бордово-красный оттенок. Черные, синие и сливовые оставьте для экспериментальных вечеринок.

Романтический макияж для брюнеток коллаж/pinterest

Конечно, не все зависит только от цвета волос, ведь платиновая блондинка с успехом может быть смугленькой и даже с карими глазами. Наш материал больше рассчитан на классические типы внешности, а не на кардинальные, которые цепляют взгляд своей необычностью и игнорированием стандартом. Не стоит зацикливаться на нежных оттенках и едва заметных мейках, ведь скорее всего вы встретите День святого Валентина со своей второй половинкой в роскошном ресторане, где без яркого и игривого макияжа вам не обойтись. Палитра оттенков и бьюти-наборы отличаются для девушек с разным оттенком волос, но то, что их несомненно объединяет – возможность предстать перед любимым в самом выгодном свете.

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