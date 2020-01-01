Идеален на 92%: Ученые определили самого красивого мужчину планеты

Роберт Паттинсон был официально признан самым роскошным парнем в мире.

Красота – очень субъективная оценочная характеристика, ведь так, как и люди все разные, так и общепризнанного идеала просто не существует. Однако британские ученые не теряют надежды, найти самых идеальных людей в мире. Так совсем недавно англичанин Джулиан Де Сильва математическим методом вычислил, что самая красивая, и что самое главное – пропорциональная женщина мира – американская топ-модель Белла Хадид. Ее лицо было признано наиболее каноническим, выписывающимся в принцип идеального золотого сечений. Пришло время и мужской половине мира напрячься, ведь наконец-то и среди сильного пола определили главного красавчика. Им стал популярный британский актер, который начинал свою кинокарьеру с небольшой, но трагической роли в саге «Гарри Поттер», потом чудом из волшебника превратился в вампира, и наконец засветился в нескольких философских артхаусных работах. Ivona рассказывает, что же такого идеального в личике Паттинсона, а также раскрывает личности главных конкурентов многогранного актера.

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Для того, чтобы определить самого идеального мужчину учеными были проведены сложные вычисления, которые основывались на методе компьютерного картографирования. Как и в случае с женщинами, главным критерием идеала стали древнегреческие каноны красоты, которые сочетают в себе симметрию и принцип золотого сечения. Именно Паттинсон среди всех остальных «подопытных» был провозглашен самым идеальным мужчиной, даже несмотря на то, что его губы были признаны все-таки слишком тонкими. Впрочем, подобную погрешность мы ему можем с легкостью простить, ведь остальные черты его личика абсолютно роскошны. Кстати говоря, именно Паттинсона в 2021 году ожидает ошеломительная мировой слава, ведь в он намерен сыграть Бэтмена в предстоящем супергеройском фильме. Кажется, с новым витком карьеры актера, на него как знак свыше начинают сыпаться все новые титулы и награды – на фоне Брюса Уэйна популярность Эдварда Каллена не идет ни в какое сравнение.

Роберт Паттинсон pinterest

Генри Кавилл pinterest

Бредли Купер pinterest

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Брэд Питт pinterest

Джордж Клуни pinterest

Кроме Паттинсона в первую десятку самых идеальных красавчиков мира вошли актеры Генри Кавилл и Брэдли Купер – соответственно второе и третье место. Кроме того, за звание представителя канонической мужской внешности сражались актеры Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, футболист Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, который, кстати, в 2018 году был признан самым красивым мужчиной по версии журнала PEOPLE. Замыкают ТОП-10 роскошных счастливчиков рэпер Канье Уэст и актер Райан Гослинг, у которого ученые обнаружили самый правильный «нос» – лучший из всех селебритис.

Дэвид Бэкхем pinterest

Хью Джекман pinterest

Идрис Эльба pinterest

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Канье Уэст pinterest

Райан Гослинг pinterest

Если раньше, при определении красивых лиц, мы доверили исключительно субъективным принцип и рейтингам, которые составляли тоже простые люди со своими персональными вкусами, то теперь ученые буквально не оставили нам шанса для критики. Математический подход и четкие формулы – не те показатели, которые можно с легкостью опровергнуть. Впрочем, в случае с Паттинсоном, мы уверены, не многие начнут возмущаться по поводу «новоизбранного» идеального мужчины мира. До сих пор публика относится к нему весьма предвзято (из-за уж слишком большой шумихи вокруг «Сумерек»), но и сам актер неоднократно доказывал, что это эмоциональный диапазон очень широк, а мастерство многогранно. Его глубокие роли в романтических драмах «Воды слонам», «Милый друг», «Королева пустыни» заставили нас зауважать его как профессионала, а ученые лишь в которые раз подтвердили нашу догадку, что этот идеальный британец с бурной шевелюрой официально может считаться лучшим.

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