Сезон чувственности: ТОП-5 самых сексуальных весенних ароматов

Встречаем предстоящий теплый сезон во всеоружии - начинаем с романтического парфюма.

Весна на пороге, а это может означать только одно - ее пьянящий аромат романтики и нежности уже практически слышен в воздухе. Для того, чтобы соответствовать новому теплому сезону, вам никак не обойтись без чувственных и сексуальных парфюмов. И если для женщин наша подборка станем очередным открытием, развеивающей мифы о том, что достойные духи стоят заоблачных цен, то для мужчин - это прямое руководство к действию. 14-е февраля - потрясающая возможность презентовать своим вторым половинкам достойные их тонкой душевной организации парфюмы. Загадочные и мистические, нежные, с тонким и едва уловимым шлейфом - цветочные композиции как нельзя лучше подойдут для вашего нового весеннего настроения. Если вы понятия не имеете, какой аромат выбрать, то Ivona готова облегчить вам задачу: представляем ТОП-5 бюджетных, но невыносимо красивых парфюмерных этюдов.

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Oui a L’amour, Yves Rocher

Как отмечает парфюмер французского бренда Yves Rocher: “Oui à l'Amour - это изящный аромат бесконечной любви». Именно об этом всепоглощающем чувстве важно говорить весной, и особо приятно делать это с помощью стоящих и чувственных духов. Если вы ощущаете в себе силы предстоящей весной 2020 выражать свои эмоции смело и открыто, то ничто не может помешать вам воспользоваться этой цветочно-древесной композицией. Сочетание смелости и страсти легко ощущается в свежих нотах ангелики, а также чувственной и женственной розе. Неожиданный нюанс в виде бобов тонка и кедрового дерева лишь добавляет пикантности аромату.

Oui a L’amour, Yves Rocher makeup.ua

Thinking of Love, Mary Kay

Кажется, по одному только названию понятно, что парфюм бренда Mary Kay – Thinking of Love создан для особых романтических моментов. И снова цветочно-древесное сочетание дает возможность прочувствовать всю глубину этого искреннего и чистого чувства. Раскрывается аромат яркими и будоражащими цитрусовыми нотами, перекликаясь с чувственными розой и фрезией. Чуть позже вас ожидает настоящий цветочный бум, воплощенный парфюмерами марки с помощью фиалки и розовой жимолости. Шлейф аромата очень нежный, насыщенный запахами ванили, ириса, терпкого сандалового дерева и настоящего афродизиака - мускуса.

Thinking of Love, Mary Kay makeup.ua

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Eclat Femme, Oriflame

Моноароматы постепенно стали главным трендом парфюмерного мира. Так, еще в далеком 1984 году бренд Annick Goutal выпустил уникальный парфюм, в основу которого входили исключительно разные сорта роз. Подобные “абсолюты” пользуются популярностью, ведь позволяют женщинам наслаждаться ароматом любимого цветка, раскрывая его многогранность. Шведский бренд Oriflame специально для весны 2020 года подготовил парфюм Eclat Femme, базой которого стал жасмин. Этот цветок отличается особым азиатским звучанием и невероятной нежность. Если вы сильная женщина, которая не боится временами показывать свою трогательность и нежность, то аромат точно должен поселиться на вашей парфюмерной полке.

Eclat Femme, Oriflame makeup.ua

For Her Fleur Musc Eau De Toilette Florale, Narciso Rodriguez

Ароматы бренда Narciso Rodriguez звучат порой настолько невинно и пудрово, что уловить их ключевые ингредиенты неподвластно даже самым чувствительным “носам”. Впрочем, и легкого драйва им тоже не занимать. Цветочно-мускусный For Her Fleur Musc Eau De Toilette Florale поможет вам раскрыть свою сексуальность в абсолютно неожиданном ключе. К традиционной композиции парфюмеры добавили ноты бергамота, а также древесный шлейф, тем самым освежив видение весенней нежности.

For Her Fleur Musc Eau De Toilette Florale, Narciso Rodriguez makeup.ua

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Not a perfume Superdose, Juliette Has a Gun

Вы наверняка слышали о классической версии аромата Not a perfume, известному благодаря уникальному свойству раскрываться на коже каждой девушки абсолютно по-разному. Это стало возможным благодаря одной-единственной ноте - амброксану. Из новой версии - Superdose постоянное “действующей лицо” духов исключили, но менее сексуальным он от того быть не перестал.

Not a perfume Superdose, Juliette Has a Gun makeup.ua

Нежность фиалки, едва заметный нюанс ландыша или настойчивая и невероятно притягательная роза - выберите тот парфюм, который подходит под ваше эмоциональное состояние. Но не забывайте, что каждый новый сезон - возможность добавить в ваш ароматный гардероб новый, неожиданный нюанс. Стабильность и классика - беспроигрышные варианты, но ведь когда еще экспериментировать, как не весной? Цветочный взрыв или фруктовая нега - остановите свой взор на парфюме, который раскроет неожиданные и, возможно, еще спящие грани вашей индивидуальности.

Раннее мы писали о том, какие основные бьюти-тренды будут популярны весной 2020.

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