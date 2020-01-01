Новый идеал: Чью голливудскую внешность копируют по всему миру

Анджелину Джоли окончательно сместили с позиции идеальной женщины.

Мы знаем великолепную и несравненную Марго Робби, кажется, всю ее жизнь, ведь начала она сниматься рано - уже в 18 лет она впервые засветилась на телеэкранах. Впрочем первой значимой ее работой стал сериал “Пан Американ”, где блондинка сыграла одну из стюардесс-шпионок. Если вы на волне вдохновения внешностью Робби решите пересмотреть этот фильм, то можете поймать себя на мысли, что нечто в Марго кажется неправильным - не таким, как мы привыкли наблюдать. Секрет заключается в том, что внешность голливудской красавицы несколько раз подвергалась изменениям. Впрочем, таким мимолетным и почти безукоризненным, что сообразить, в чем же дело, абсолютно невозможно.

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Всего спустя 6 лет после первого громкого прорыва в своей кинокарьере (картины “Волк с Уолл-стрит”), Марго Робби удалось стать едва ли не главной красавицей Голливуда. Ее внешность кажется абсолютно неземной, загадочной, особенной. Так почему же теперь женщины, приходя на прием к пластическому хирургу, показывают фото не Анджелины Джоли, а невероятной Робби? Ivona пытается раскрыть секрет популярности Марго, и рассказывает, какие же изменения во внешности 29-летней красавицы нам удалось зафиксировать.

Нос

Среди известных актрис, особенно голливудских, ринопластика - абсолютно привычное дело. К ней прибегали первые красавицы США - Блейк Лайвли, Анджелина Джоли, Меган Фокс. Как и Марго Робби подобные корректировки внешности только сделали их более совершенными, а не обезобразили как в некоторых других случаях. Если сравнить Марго сегодняшнюю и десятилетней давности, то можно заметить, что современная версия ее носика выглядит куда аккуратнее и меньше. Такое изменение лишь добавляет внешности Робби аристократизма, которое раньше никак нельзя было уловить в весьма простеньком личике блондинки.

Марго Робби pinterest

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Состояние кожи

Многие звезды, успешно преодолев подростковый период жизни, до сих пор остаются заложниками проблем с кожей. Майли Сайрус, Кендалл Дженнер и Эмбер Херд - их нельзя обвинить в непривлекательной внешности, но вот жирная кожа, акне и постоянные высыпания постоянно доставляют им лишних проблем. Раньше у Марго Робби тоже были вопросы к своему состоянию кожи, которые она с успехом сумела решить. Сейчас ее личико кажется буквально светящимся, абсолютно свободным от тяжелого макияжа. Актриса использует методики лазерной шлифовки, инъекционных процедур для увлажнения дермы, а также плазмолифтинга. Поэтому если хотите хвастать такой же роскошной внешность, как у и Марго Робби, вам точно не обойтись без помощи квалифицированного косметолога.

Марго Робби pinterest

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Овал лица

Удаление комочков Биша - одна из самых распространенных (вероятно после ринопластики) процедур, которые женщины требуют у пластических хирургов. Если мы сравним ранние фото Марго Робби и ее последнее появление на “Оскаре” 2020, то можно невооруженным взглядом заметить, что лицо ее стало менее широким, скулы более четкими, а щечки куда меньше. Лишний вес никак не способствовал “прорисовке” идеального овала лица, но и “комочки” тоже оказались лишними. Впрочем, и без филлеров с гиалуроновой кислотой тоже никак не обойтись. Именно так нижняя часть лица Марго Робби стала буквально скульптурной.

Марго Робби pinterest

Нельзя отрицать тот факт, что Марго Робби - невероятно талантливая актриса. Две номинации на “Оскар”, участие в таких громких картинах как “Отряд самоубийц”, “Тоня против всех”, “Две королевы” и недавний хит - “Скандал”. Робби обладает удивительной харизмой, которую она способна преображать как в эротически-роковом ключе, так и невинно-кокетливом. Впрочем, серьезные образы и даже трагические даются ей ничуть не хуже. Внешность блондинки абсолютно нестандартная, заставляющая приковывать взгляд, становиться центром Вселенной. Пухлые губки, широкие скулы, высокий лоб и невероятно открытый взгляд - сложно поверить, что все это не было даровано Марго природой, а сделано руками и скальпелем талантливых хирургов. Впрочем, в данном случае мы не станем протестовать против решения актрисы слегка подкорректировать свою внешность, ведь это лишь добавило в нашу жизнь больше эстетического удовольствия.

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