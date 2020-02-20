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Нимб или НЛО?: Никитюк насмешила подписчиков новым фото

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Телеведущая показала фото из Берлина, на котором оказалась забавная деталь .

Нимб или НЛО?: Никитюк насмешила подписчиков новым фото
Нимб или НЛО?: Никитюк насмешила подписчиков новым фото
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает поражать своих подписчиков - так, почти каждый день знаменитость демонстрирует снимки в стильных и порой даже весьма откровенных нарядах. К слову, несколько дней назад Никитюк показала яркую фотосессию в пикантном аутфите без нижнего белья.

Однако, стильные наряды - это далеко не все, чем Леся может заинтересовать своих фолловеров - ведь у девушки потрясающее чувство юмора и она частенько делает публикации с забавными подписями.

Так, на этот раз телеведущая оригинально сообщила подписчикам, что сейчас находится в Берлине. В Инстаграм она добавила фото на фоне старинного берлинского моста и отметила на нем забавную деталь - над головой девушки висит круглый предмет, напоминающий “нимб“.

Это у меня над головой нимб или НЛО? 😲👇🏻
Берлин ты прекрасен❤️ # berlin🇩🇪 - написала Леся.

Нимб или НЛО?: Никитюк насмешила подписчиков новым фото
Нимб или НЛО?: Никитюк насмешила подписчиков новым фото
instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики телеведущей поддержали ее шутку и стали предлагать свои варианты, что за деталь оказалась над головой Леси:

  • То тараканы в фрисби играют😂👌🏻
  • Ахаха ушко микки мауса😁
  • И дальше ещё 2 НЛО😂😂😂🔥🔥🔥
  • Це тебе Німецькі папараці знимкують своїм дроном, не кожен день до них зірки такого масштаба приїзджають👏👍
  • Нимб над головой Леси - трудно в такое представить -  я скорее поверю в НЛО 😂😂😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк поразила ярким макияжем. 

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Теги: Леся Никитюк, смешное фото звезд, Берлин
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Источник: IVONА bigmir)net

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