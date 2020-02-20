Телеведущая показала фото из Берлина, на котором оказалась забавная деталь .

Нимб или НЛО?: Никитюк насмешила подписчиков новым фото instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк не устает поражать своих подписчиков - так, почти каждый день знаменитость демонстрирует снимки в стильных и порой даже весьма откровенных нарядах. К слову, несколько дней назад Никитюк показала яркую фотосессию в пикантном аутфите без нижнего белья.

Однако, стильные наряды - это далеко не все, чем Леся может заинтересовать своих фолловеров - ведь у девушки потрясающее чувство юмора и она частенько делает публикации с забавными подписями.

Так, на этот раз телеведущая оригинально сообщила подписчикам, что сейчас находится в Берлине. В Инстаграм она добавила фото на фоне старинного берлинского моста и отметила на нем забавную деталь - над головой девушки висит круглый предмет, напоминающий “нимб“.

Это у меня над головой нимб или НЛО? 😲👇🏻

Берлин ты прекрасен❤️ # berlin🇩🇪 - написала Леся.

Нимб или НЛО?: Никитюк насмешила подписчиков новым фото instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики телеведущей поддержали ее шутку и стали предлагать свои варианты, что за деталь оказалась над головой Леси:

То тараканы в фрисби играют😂👌🏻

Ахаха ушко микки мауса😁

И дальше ещё 2 НЛО😂😂😂🔥🔥🔥

Це тебе Німецькі папараці знимкують своїм дроном, не кожен день до них зірки такого масштаба приїзджають👏👍

Нимб над головой Леси - трудно в такое представить - я скорее поверю в НЛО 😂😂😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк поразила ярким макияжем.

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