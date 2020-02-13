Леся Никитюк выпустила первый сингл "Ямы" - видео

Ведущая Нового канала выпустила полную версию песни "Ямы".

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк решила начать музыкальную карьеру. Знаменитость выпустила свою первую композицию. Песня о любви получила название “Ямы“.

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О выходе трека Леся сообщила на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала пикантное фото, где позирует в брючном костюме, пиджак которого надела на голое тело. В описании к кадру ведущая рассказала, что полная версия хита “Ямы“ уже на ее официальном ютуб-канале.

“Рєбятки😎Моя перша пісня вже на моєму YouTube ❤️ А шо?! Хватит Петь в караоке🤣 Силка в профілі P.S. Спасибо огромное композитору Руслану Квинте и певице Татьяне Решетняк 😘😘😘А ещё всей съёмочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которой была написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор!!! Без вас точно песни бы не было😆Надеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом“, - написала Никитюк.

Леся Никитюк - Ямы Скриншот

Отметим, что песня “Ямы“ рассказывает об истории любви, на пути которой стали “ямы на дорогах и разведенные мосты“.

Леся Никитюк - “Ямы“: слушать песню онлайн

Ранее Никитюк показала горячее фото из ванной комнаты.

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