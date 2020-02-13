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Леся Никитюк выпустила первый сингл "Ямы" - видео

Комментариев: 9
Ведущая Нового канала выпустила полную версию песни "Ямы".
Леся Никитюк выпустила первый сингл "Ямы" - видео
Леся Никитюк выпустила первый сингл "Ямы" - видео
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк решила начать музыкальную карьеру. Знаменитость выпустила свою первую композицию. Песня о любви получила название “Ямы“.

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О выходе трека Леся сообщила на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала пикантное фото, где позирует в брючном костюме, пиджак которого надела на голое тело. В описании к кадру ведущая рассказала, что полная версия хита “Ямы“ уже на ее официальном ютуб-канале.

“Рєбятки😎Моя перша пісня вже на моєму YouTube ❤️ А шо?! Хватит Петь в караоке🤣 Силка в профілі P.S. Спасибо огромное композитору Руслану Квинте и певице Татьяне Решетняк 😘😘😘А ещё всей съёмочной группе ТВ проекта LeМаршрутка, для которой была написана эта песня! Ну и спасибо Укравтодор!!! Без вас точно песни бы не было😆Надеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом“, - написала Никитюк.

Леся Никитюк - Ямы
Леся Никитюк - Ямы
Скриншот

Отметим, что песня “Ямы“ рассказывает об истории любви, на пути которой стали “ямы на дорогах и разведенные мосты“.

Леся Никитюк - “Ямы“: слушать песню онлайн

Ранее Никитюк показала горячее фото из ванной комнаты.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  13.02.2020, 16:37
Оценка:  0
pусский
А поему все ебут, но замуж не берут голосистую Лесину писю?
бе ме  (аноним)  13.02.2020, 14:18
Оценка:  0
бе ме
шмонька запела ..
гость  (аноним)  13.02.2020, 14:09
Оценка:  +1
гость
Петь начала?! Ну-ну
Real_B    13.02.2020, 13:42
Оценка:  0
Real_B
Это давно не новость про её роман с Владом Ямой.
эксперд  (аноним)  13.02.2020, 13:30
Оценка:  0
эксперд
Ни дня без этой бездарной певички!
гость  (аноним)  13.02.2020, 13:29
Оценка:  0
гость
Леся Жлоботюк
гость  (аноним)  13.02.2020, 13:17
Оценка:  +1
гость
голос у Леси классный, а песня убогая. Не понравилось!
гость  (аноним)  13.02.2020, 11:15
Оценка:  0
гость
жлобиха обоссаная
гость  (аноним)  13.02.2020, 10:44
Оценка:  0
гость
как зае.... ваша леся
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