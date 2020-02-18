Ведущая призналась, что ей надоели вопросы о ее росте.

Популярная украинская ведущая, звезда проектов “Кто сверху?“, “ЛеМаршрутка“ и “Кто против блондинок“ Леся Никитюк порадовала поклонников пикантным фото и рассказала о своих параметрах.

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Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала кадр, где она запечатлена в черном платье. Наряд оголяет плечи и грудь Никитюк. А в описании к снимку ведущая призналась, что ей надоело, когда при встрече ей говорят о том, что она высокая.

Поэтому Леся решила рассекретить свои параметры, чтобы вопросов о росте и других “размерах“ не возникало. Никитюк написала, что ее рост - 180 см, длина ног - 110 см, а размер обуви - 40,41. Объем груди звезды - 90 см, талия - 68 см, а бедра - 100 см.

“Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, на протяжении все моей жизни (21 год😁) мне говорят одну и ту же фразу!!

- Ого! Вы такая высокая😲

Серьезно ?!? Это первое что приходит в голову каждому встречному! Плохо??? Нет, это неплохо... просто я слышу это каждый Божий день! Давайте раз и навсегда я ещё раз напомню всему миру, свои параметры, когда вы меня встретите, будете в курсе!!!

-Рост 180 см(плюс каблук 7-10 см)

-длина ноги от бедра 110 см

-размер ноги (40,41)

-объём груди 90,

-талия 68,

-бёдра 100!

И самое главное... мезинец 4 сантиметра😆😈❤️“, - написала Никитюк.

Леся Никитюк рассекретила свои параметры Скриншот

Ранее Никитюк показала горячее фото из ванной комнаты.

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