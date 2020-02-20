Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Редкое фото: Кристина Соловий показала маму

Комментариев: 1
Украинская певица трогательно поздравила маму с днем рождения.
Редкое фото: Кристина Соловий показала маму
Редкое фото: Кристина Соловий показала маму
instagram.com/soloviyka

Популярная украинская исполнительница Кристина Соловий порадовала поклонников редкой семейной фотографией в соцсети. 

Читай также: День рождения Рианны: ТОП-10 лучших хитов именинницы

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок, где она позирует в авто в компании своей мамы Александры Степановны. Кадр Кристина обнародовала по случаю дня рождения близкого человека.

“Ти моя найкраща коліжанка! Ти завжди все розумієш і приймаєш усі мої затії, а я приймаю твої 😉 Дякую за все, моя рідна! З Днем народження, мам ❤️“, - трогательно подписала кадр Соловий.

Мама Кристины Соловий
Мама Кристины Соловий
Скриншот

Читай также: Звезда трилогии “Властелин колец“ Элайджа Вуд впервые стал отцом - СМИ

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям. “Пані Олександра приєднуюсь до вітання, здоров'я, наснаги у роботі і любові від близьких“, “Вітаю Олександру Степанівну з днем народження. Нехай надалі залишається такою усміхненою, красивою та крутою“, “Вітання. Дякуємо за таку донечку)“, “Яка у вас красуня мама. Зі святом“, “Ооо, Олександра Степанівна!!! Передавай вітання матусі з днем народження! Міцного здоров'я!!“, “Христино, з Іменинницею Вас!  Мамі міцного здоров’я!!“, “Дуже схожі“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Олег Скрипка и Кристина Соловий презентовали песню и клип “Зима“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Кристина Соловий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.02.2020, 10:52
Оценка:  0
гость
Христина Соловий - очень талантливая певица и замечательный человек!

Дай Бог ей здоровья и счастья!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь