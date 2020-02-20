Редкое фото: Кристина Соловий показала маму

Украинская певица трогательно поздравила маму с днем рождения.

Популярная украинская исполнительница Кристина Соловий порадовала поклонников редкой семейной фотографией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок, где она позирует в авто в компании своей мамы Александры Степановны. Кадр Кристина обнародовала по случаю дня рождения близкого человека.

“Ти моя найкраща коліжанка! Ти завжди все розумієш і приймаєш усі мої затії, а я приймаю твої 😉 Дякую за все, моя рідна! З Днем народження, мам ❤️“, - трогательно подписала кадр Соловий.

Мама Кристины Соловий Скриншот

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Подписчики певицы присоединились к поздравлениям. “Пані Олександра приєднуюсь до вітання, здоров'я, наснаги у роботі і любові від близьких“, “Вітаю Олександру Степанівну з днем народження. Нехай надалі залишається такою усміхненою, красивою та крутою“, “Вітання. Дякуємо за таку донечку)“, “Яка у вас красуня мама. Зі святом“, “Ооо, Олександра Степанівна!!! Передавай вітання матусі з днем народження! Міцного здоров'я!!“, “Христино, з Іменинницею Вас! Мамі міцного здоров’я!!“, “Дуже схожі“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Олег Скрипка и Кристина Соловий презентовали песню и клип “Зима“.

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