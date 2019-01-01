День рождения Рианны: топ-10 лучших хитов именинницы

Сегодня одна из самых популярных певиц мира отмечает день рождения.

Сегодня, 20 февраля, Рианна отмечает день рождения. Знаменитой певице исполнилось 31 год. Будущая артистка родилась в 1988 году в Барбадосе. В 16 лет Рианна переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

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Сейчас исполнительница - одна из самых продаваемых музыкантов всех времен. К тому же девушка - обладательница многих музыкальных премий, таких как Грэмми, American Music Awards и Billboard Music Awards.

Предлагаем вспомнить топ-10 лучших хитов именинницы.

Umbrella (ft. JAY-Z)

Diamonds

We Found Love

Where Have You Been

Unfaithful

Russian Roulette

Don't Stop The Music

S&M

Stay (ft. Mikky Ekko)

Can't Remember to Forget You

Напомним, ранее свой день рождения отметил британский певец Робби Уильямс.