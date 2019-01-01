День рождения Рианны: топ-10 лучших хитов именинницы
Сегодня одна из самых популярных певиц мира отмечает день рождения.
Сегодня, 20 февраля, Рианна отмечает день рождения. Знаменитой певице исполнилось 31 год. Будущая артистка родилась в 1988 году в Барбадосе. В 16 лет Рианна переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.
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Сейчас исполнительница - одна из самых продаваемых музыкантов всех времен. К тому же девушка - обладательница многих музыкальных премий, таких как Грэмми, American Music Awards и Billboard Music Awards.
Предлагаем вспомнить топ-10 лучших хитов именинницы.
- Umbrella (ft. JAY-Z)
- Diamonds
- We Found Love
- Where Have You Been
- Unfaithful
- Russian Roulette
- Don't Stop The Music
- S&M
- Stay (ft. Mikky Ekko)
- Can't Remember to Forget You
Напомним, ранее свой день рождения отметил британский певец Робби Уильямс.
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