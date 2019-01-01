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День рождения Рианны: топ-10 лучших хитов именинницы

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Сегодня одна из самых популярных певиц мира отмечает день рождения.
День рождения Рианны: топ-10 лучших хитов именинницы
День рождения Рианны: топ-10 лучших хитов именинницы
Getty images

Сегодня, 20 февраля, Рианна отмечает день рождения. Знаменитой певице исполнилось 31 год. Будущая артистка родилась в 1988 году в Барбадосе. В 16 лет Рианна переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

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Сейчас исполнительница - одна из самых продаваемых музыкантов всех времен. К тому же девушка - обладательница многих музыкальных премий, таких как Грэмми, American Music Awards и Billboard Music Awards.

Предлагаем вспомнить топ-10 лучших хитов именинницы.

  • Umbrella (ft. JAY-Z)

  • Diamonds

  • We Found Love

  • Where Have You Been

  • Unfaithful

  • Russian Roulette

  • Don't Stop The Music

  • S&M

  • Stay (ft. Mikky Ekko)

  • Can't Remember to Forget You

Напомним, ранее свой день рождения отметил британский певец Робби Уильямс.

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Теги: Рианна, День рождения
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Источник: Ivona.bigmir.net

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