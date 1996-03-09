Олег Скрипка и Кристина Соловий презентовали песню и клип "Зима"

В киевском планетарии состоится презентация яркого клипа Олега Скрипки и Кристины Соловий.

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24 января Олег Скрипка вместе с Кристиной Соловей презентовали совместный клип на песню «Зима». Это чувственная и лирическая композиция, исполненная таинственных настроений, и изысканный романтический клип, который подчеркивает те эмоции, которые вдохновляли артистов. Клип и песня уже доступны на официальных страницах исполнителей в соцсетях и на музыкальных онлайн-сервисах.

пресс-служба

Я очень осторожно отношусь к дуэтам, потому что они влияют на творчество. Ты впускаешь в себя мир другого музыканта, перенимаешь его энергию и зеркалишь его. Это мой первый дуэт и я счастлива, что он прошел с легендарным Олегом Скрипкой. Я получала много предложений спеть в дуэте, но не чувствовала себя готовой по разным причинам. Предложение Олега - это такое стопроцентное попадание в цель. Химия, которую нужно искать. Она есть и все. Как это повлияет на мое творчество - самой интересно. Может, я начну лучше танцевать, или стану мягче произносить букву «л», или куплю себе косуху, научусь играть на гитаре и пойду в рокеры.

Съемки длились довольно долго, но я совсем не заметила, как прошло время. В перерывах мы с Олегом много говорили обо всем на свете. Я включала ему свою любимую музыку, а Олег учил меня танцевать. Атмосфера была романтическая.

Кристина Соловий - о своем первом в жизни дуэт и о съемках клипа:

пресс-служба

Часто, влюбившись, люди боятся сделать шаг навстречу друг другу. Именно тогда их эмоции, как марионетки, оказываются во власти страха быть отвергнутой или непонятными. Поэтому герои сближаются с осторожностью. Но иногда нужно дать волю чувствам и освободить их от “ледяных оков“ ...

Режиссером клипа в стиле легкого барокко стал Юрий Движон. Вот что он рассказывает об идее клипа:

пресс-служба

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Сегодня, 24 января, также состоится эксклюзивный концерт-презентация в Киевском планетарии, посвященный релиза клипа. Гостей будет встречать культовый DJ DerBastler - официальный диджей группы Gogol Bordello. Олег Скрипка исполнит свои лучшие хиты в оригинальном сопровождении арфы и флейты. А кульминацию концерта станет презентация клипа «Зима» в формате полнокупольное шоу и совместное исполнение песни с Кристиной Соловий - впервые вживую.

пресс-служба

Мы решили продолжить зимние празднования и подарить нашим друзьям и сторонникам еще один волшебный вечер. По сей день мы готовим специальную программу: вас ждет яркое шоу, праздничная атмосфера и приятные сюрпризы!

Олег Скрипка - о концерт-презентации:

Ранее мы писали, что украинскую пианистку номинировали на “Грэмми“.

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