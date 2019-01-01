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Христина Соловий перепела известный хит группы "Океан Эльзы"

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Песня стала саундтреком фильму "Крути 1918".
Христина Соловий перепела известный хит группы "Океан Эльзы"
Христина Соловий перепела известный хит группы "Океан Эльзы"
instagram.com/soloviyka

Известная украинская певица Христина Соловий записала кавер-версию композиции группы “Океан Эльзы“ “Холодно“. Новая версия хита в исполнении Соловий стала саундтреком к историческому фильму “Крути 1918“.

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Отметим, для 26-летней певицы это первый опыт работы в кино. Сама идея создания новой версию песни “Океана Эльзы“ появилась у режиссера фильма Алексея Шапарева еще на этапе создания сценария. Тогда же он сразу предложил для исполнения трека Соловий.

Напомним, ранее Анастасия Кожевникова выпустила дебютную сольную песню “Любить тебя“.

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Теги: Христина Соловий, Океан Эльзи
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Источник: Ivona.bigmir.net

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