Христина Соловий перепела известный хит группы "Океан Эльзы"
Песня стала саундтреком фильму "Крути 1918".
Известная украинская певица Христина Соловий записала кавер-версию композиции группы “Океан Эльзы“ “Холодно“. Новая версия хита в исполнении Соловий стала саундтреком к историческому фильму “Крути 1918“.
Читай также: Нацотбор на “Евровидение 2019“: первый полуфинал и участники прямого эфира
Отметим, для 26-летней певицы это первый опыт работы в кино. Сама идея создания новой версию песни “Океана Эльзы“ появилась у режиссера фильма Алексея Шапарева еще на этапе создания сценария. Тогда же он сразу предложил для исполнения трека Соловий.
Напомним, ранее Анастасия Кожевникова выпустила дебютную сольную песню “Любить тебя“.
Полная версия правил