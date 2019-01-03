"На все согласна": Соблазнительная экс-участница "ВИА Гры" записала песню

Анастасия Кожевникова выпустила дебютную сольную песню "Любить тебя".

"На все согласна": Соблазнительная экс-участницы "ВИА Гры" записала трек instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Экс-участница украинской группы “ВИА Гра“, 25-летняя Анастасия Кожевникова, записала сольную песню.

Музыку к лирическому треку под названием “Любить тебя“ написала сама Кожевникова, а слова создала в соавторстве со своей коллегой по “ВИА Гре“ Мишей Романовой.

Лирическая героиня в песне "на все согласна", лишь бы быть любимой своим избранником - готова простить ему прежние ошибки и причиненную боль.

В песне заложен смысл любви, бескорыстной и самоотверженной. Мужчины, не играйтесь с любящим сердцем! - прокомментировала Анастасия.

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К слову, в конце 2018-го Анастасия Кожевникова вышла замуж, свадьба состоялась в Киеве. После этого Анастасия заявила о том, что покидает группу “ВИА Гра“.

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