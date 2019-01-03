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"На все согласна": Соблазнительная экс-участница "ВИА Гры" записала песню

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Анастасия Кожевникова выпустила дебютную сольную песню "Любить тебя".

"На все согласна": Соблазнительная экс-участницы "ВИА Гры" записала трек
instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Экс-участница украинской группы “ВИА Гра“, 25-летняя Анастасия Кожевникова, записала сольную песню.

Музыку к лирическому треку под названием “Любить тебя“ написала сама Кожевникова, а слова создала в соавторстве со своей коллегой по “ВИА Гре“ Мишей Романовой. 

Лирическая героиня в песне "на все согласна", лишь бы быть любимой своим избранником - готова простить ему прежние ошибки и причиненную боль.

В песне заложен смысл любви, бескорыстной и самоотверженной. Мужчины, не играйтесь с любящим сердцем! - прокомментировала Анастасия.

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К слову, в конце 2018-го Анастасия Кожевникова вышла замуж, свадьба состоялась в Киеве. После этого Анастасия заявила о том, что покидает группу “ВИА Гра“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Любовь В начале этого года хочу поделиться с вами своей любовью! Искренне желаю, чтобы каждый из вас испытал это чувство - навсегда! Надеюсь, те кто ещё в поиске найдут своё сердце в этом году ❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️P.S. Я крайне переживала за свой образ в этот день ( успела испортить многим настроение 🙈)! Мне посчастливилось познакомиться ещё 7 лет назад с @nail_artist_marusya которая МАСТЕР своего дела ! Это мой лучший маникюр за всю свою жизнь! Спасибо, Маруся! #love_k_a #wedding #weddingdress #love #loveforever #свадьба #любовь #свадебноеплатье #анастасиякожевникова

Публикация от Анастасия Кожевникова (@anastasiakozhevnikova)

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер поделилась мыслями о самореализации. 

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Теги: Анастасия Кожевникова, ВИА Гра
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Источник: Ivona.bigmir.net

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