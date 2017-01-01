Звезда трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд впервые стал отцом - СМИ

Возлюбленная Элайджа Вуда родила ему первенца.

Американский актер, исполнитель роли Фродо в фильмах“Властелин колец“ Элайджа Вуд и его возлюбленная, датская продюсер Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями. Об этом сообщает UsWeekly.

Читай также: MONATIK появился на красной дорожке премии BRIT Awards 2020

Как отмечает издание, пара узнала о беременности в конце 2018 года, накануне Рождества. Однако новость о том, что Элайджа впервые станет отцом появилась в СМИ июле 2019 года, когда папарацци засняли Вуда и Конгсвед во время прогулки.

Влюбленные пока что скрывают имя и пол малыша, а также дату рождения. Напомним, что Вуд и Метте-Мари познакомились в 2017 году на съемках картины “В этом мире я больше не чувствую себя как дома“.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед Getty Images

Ранее сообщалось, что Элайджа Вуд станцевал под нашумевший трек “Skibidi“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​