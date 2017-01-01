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Звезда трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд впервые стал отцом - СМИ

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Возлюбленная Элайджа Вуда родила ему первенца.
Звезда трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд впервые стал отцом - СМИ
Звезда трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд впервые стал отцом - СМИ
Getty Images

Американский актер, исполнитель роли Фродо в фильмах“Властелин колец“ Элайджа Вуд и его возлюбленная, датская продюсер Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями. Об этом сообщает UsWeekly.

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Как отмечает издание, пара узнала о беременности в конце 2018 года, накануне Рождества. Однако новость о том, что Элайджа впервые станет отцом появилась в СМИ июле 2019 года, когда папарацци засняли Вуда и Конгсвед во время прогулки.

Влюбленные пока что скрывают имя и пол малыша, а также дату рождения. Напомним, что Вуд и Метте-Мари познакомились в 2017 году на съемках картины “В этом мире я больше не чувствую себя как дома“.

Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед
Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед
Getty Images

Ранее сообщалось, что Элайджа Вуд станцевал под нашумевший трек “Skibidi“.

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Теги: Элайджа Вуд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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