Филипп Киркоров презентовал клип на песню "Романы", которую срежиссировал Тарас Голубков.

Украинский клипмейкер снял "греховное" видео с Киркоровым и Варнавой Скриншот с видео

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В День Валентина многие исполнители презентовали свои новые работы: так сегодня, 14 февраля, состоялась премьера нового клипа NK и песни Дзидзьо, а канадец Джастин Бибер даже выпустил первый за 5 лет студийный альбом.

Не остался в стороне и метр российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров, но он, пожалуй, переплюнул всех вышеперечисленных звезд, выпустив накануне Дня влюбленных клип о греховной страсти священника к прихожанке. Видеоработу на песню “Романы“ срежиссировал украинец Тарас Голубков, ранее известный работами с MELOVIN, MONATIK, ZIVERT, Артемом Пивоваровым и группой “Скрябин“. Клип появился на Youtube вчера, 13 февраля.

Украинский клипмейкер снял "греховное" видео с Киркоровым и Варнавой Скриншот с видео

По сюжету, роковая женщина, которую, к слову, воплотила Екатерина Варнава, всячески добивается внимания священника, а он борется со своей страстью. Ксьондза воплотил сам Филипп Бедросович.

Режиссер видео объяснил, что мораль клипа не лежит, так сказать, на поверхности, а копает гораздо глубже - касаясь темы любви в современно обществе. Также создатели видео отметили, что “Романы“ – это fashion-история, где собраны лучшие и эксклюзивные образцы из мира моды, дизайна и искусства: роскошная коллекция Alta Sartoria Dolce&Gabbana и уникальные картины-коллажи, специально созданные для клипа.

Филипп дал мне один важный комментарий при обсуждении сценария: “Хочу, чтобы этот видеоклип был, как картина!“ - поделился Голубков. - Это и легло в основу всей атмосферы видео. Я решил создать работу монументальной, красивой, как полотна старых мастеров, но при этом привнести ноты фэшн-эстетики и легкой иронии. Образ священника идеально подошел Филиппу. Екатерина Варнава – наш главный огонь, который зажег его сердце.

К слову, сингл “Романы“ написал украинский артист Артем Пивоваров.

Ранее мы писали, что украинские звезды поздравили всех с Днем Валентина.

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