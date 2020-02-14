DZIDZIO выпустил песню о любви в День всех влюбленных - видео

Певец публично признался в любви.

Читай также: NK представила горячий клип на песню Lollipop

В День святого Валентина DZIDZIO, он же Михаил Хома, решил публично признаться в любви... к столице. Артист выпустил песню, посвященную Киеву. Ролик появился сегодня на официальном канале Дзидзьо в Youtube.

На своей странице в Инстаграм он рассказал историю своего знакомства с городом.

instagram.com/dzidzio

Мы впервые встретились с тобой, когда я вместе со студенческим хором на сцене Национального Дворца “Украина“ пел песню “Бодай ся когут знудив“. Эмоции настолько переполняли, что я решил пойти широким шагом напротив в ресторан. Зашел, открыл меню, закрыл меню и вышел. Я перепуганный никак не мог понять, как так люди могут дорого платить за еду! Поэтому решил не начинать отношения, потому что не могу оплатить даже обед, – рассказал DZIDZIO.

Съемки видео проходили в центре Киева, в известных исторических местах, которые любят и знают киевляне и гости столицы, и которые являются памятниками архитектуры местного и национального значения: Подол, Андреевский спуск, станция метро “Университет“, улица Крещатик и Майдан Независимости.

Режиссером выступил Брюс Парамор. Хореографию для видео ставила Яна Цыбульская, с которой Михаил Хома был в паре на проекте “Танцы со звездами“. Также в клипе станцевал и муж Яны, также участник “Танцев“, Дмитрий Жук.

Ранее CLOUDLESS презентовали клип Drown Me Down.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​