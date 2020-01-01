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NK представила горячий клип на песню Lollipop - видео

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Настя записала дуэт с с испанским певцом Juan Magan.
NK представила горячий клип на песню Lollipop - видео
NK представила горячий клип на песню Lollipop - видео
Кадр из клипа

В день всех влюбленных Настя Каменских выпустила клип на новую испаноязычную песню под названием Lollipop. Трек Каменских записала в дуэте с испанским певцом Juan Magan. 

Видео Lollipop было опубликовано на канале певицы в YouTube в пятницу, 14 февраля. Режиссером выступила Тата Белинина, которая уже работала с NK над клипом Peligroso.

Большая гордость поработать с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра Electro Latino, - отметила Настя.

instagram.com/kamenskux/

Juan Magan сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др.

Ранее мы писали, что мама Насти Каменских рассказала, какие у нее сложились отношения с Потапом.

 

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Теги: Настя Каменских, NK, клип
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