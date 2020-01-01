Мама Насти Каменских рассказала, какие у нее сложились отношения с Потапом

Лидия Каменских призналась, как относится к своему звездному зятю Потапу.

Мама одной из самых популярных певиц Украины Насти Каменских, Лидия Каменских рассказала, одобряет ли выбор дочери. Откровенное признание об отношениях с зятем Алексеем Потапенко (Потап) она сделала в программе “Життя відомих людей“.

Читай также: Мама Каменских рассказала, как начался ее роман с мужем

Так, Лидия Петровна отметила, что хорошо ладит с мужем дочери. Кроме того, она заявила, что Потап называет ее мамой.

“Потапчик, Алексейчик, на меня всегда “мама“. Я мама для него“, - рассказала Каменских-старшая.

64-летняя женщина призналась, что очень довольна зятем. Она отметила, что Насте Потап напоминает ее отца Алексея.

“Просто у меня моя жизнь, я прожила в любви. И Настя это видела. Она видела, как мы любим, какое у нас уважение. Сколько лет мы вместе. И она, видимо, где-то хотела себе такую судьбу. И говорила: “Мама, мне Леша мой немного напоминает нашего папу“. Поэтому я очень довольна. И такого я зятя хотела“, - поделилась Лидия Каменских.

Читай также: На себя не похожа: Каменских выставила фото без макияжа и удивила Сеть

Также мама Насти рассказала, что поддерживает решение дочери и зятя вести здоровый образ жизни. Она даже готовит для пары фирменные правильные котлеты.

“Я же знаю рецепт правильных котлеток. Я им готовлю. И бывает даже они не знают. Когда они были в Мексике, знаю, когда прилетят. Думаю – приготовлю им котлетки. Они приедут, будут голодные. Я же люблю их. Это же мои детки“, - призналась Лидия Петровна.

Ранее сообщалось, что мама и крестная Насти Каменских спели дуэтом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.