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Мама Насти Каменских рассказала, какие у нее сложились отношения с Потапом

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Лидия Каменских призналась, как относится к своему звездному зятю Потапу.
Мама Насти Каменских рассказала, какие у нее сложились отношения с Потапом
Мама Насти Каменских рассказала, какие у нее сложились отношения с Потапом
instagram.com/kamenskux

Мама одной из самых популярных певиц Украины Насти Каменских, Лидия Каменских рассказала, одобряет ли выбор дочери. Откровенное признание об отношениях с зятем Алексеем Потапенко (Потап) она сделала в программе “Життя відомих людей“.

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Так, Лидия Петровна отметила, что хорошо ладит с мужем дочери. Кроме того, она заявила, что Потап называет ее мамой.

“Потапчик, Алексейчик, на меня всегда “мама“. Я мама для него“, - рассказала Каменских-старшая.

64-летняя женщина призналась, что очень довольна зятем. Она отметила, что Насте Потап напоминает ее отца Алексея.

“Просто у меня моя жизнь, я прожила в любви. И Настя это видела. Она видела, как мы любим, какое у нас уважение. Сколько лет мы вместе. И она, видимо, где-то хотела себе такую судьбу. И говорила: “Мама, мне Леша мой немного напоминает нашего папу“. Поэтому я очень довольна. И такого я зятя хотела“, - поделилась Лидия Каменских.

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Также мама Насти рассказала, что поддерживает решение дочери и зятя вести здоровый образ жизни. Она даже готовит для пары фирменные правильные котлеты.

“Я же знаю рецепт правильных котлеток. Я им готовлю. И бывает даже они не знают. Когда они были в Мексике, знаю, когда прилетят. Думаю – приготовлю им котлетки. Они приедут, будут голодные. Я же люблю их. Это же мои детки“, - призналась Лидия Петровна.

Ранее сообщалось, что мама и крестная Насти Каменских спели дуэтом.

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Теги: Лидия Каменских, Настя Каменских, Потап, Життя відомих людей
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Источник: Ivоna bigmir)net

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