Это любовь!: Как украинские звезды поздравили половинок с "Валентином"

Украинские селебритис выставили фото с любимыми, а кое-кто придумал весьма оригинальные поздравления. Узнайте, что пожелали Юлия Санина, Женя Кот, Ксения Мишина, Каменских с Потапом и другие .

Это любовь!: Как звезды поздравили половинок с "Валентином" instagram.com/the_hardkiss

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Украинские селебритис с удовольствием поддержали традицию поздравлять любимых - и любимых подписчиков - с Днем Валентина. Соцсети пестрят яркими фото и оригинальными подписями. Предлагаем узнать, как звезды украинского шоу-биза - артисты, ведущие, шоумены - поздравляют с Днем влюбленных.

Потап и Настя Каменских

Одна из самых ярких пар украинского шоубиза продюсер, рэпер Потап и певица Настя Каменских поздравили подписчиков и друг друга, выставив умилительное фото, на котором позируют в обнимку.

♥️HAPPY♥️VALENTINES♥️DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines, - подписал снимок Потап.

Потап и Настя instagram.com/realpotap

Андрей Потапенко

Не отстает от звездного отца и 11-летний сын Потапа - Андрей. В своих Инста-сториз он поздравил “всех девочек с Днем Валентина“, отметив, что, возможно, выглядит не выспавшимся, поскольку встал в 7 утра и сразу записал поздравление.

Андрей Потапенко Скриншот с видео

Владимир Дантес

А вот мама Андрея Потапенко - продюсер Ирина Горовая похвасталась в Инста-сторих подарком от мужа участницы дуэта “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой. Владимир Дантес прислал Ирине праздничную бутылку шампанского со своим фото.

Шампанское с изображением Владимира Дантеса Скриншот с видео

Марина Боржемская

звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“, блогер Марина Боржемская, которая в прошлом году развелась со спортсменом Вячеславом Узелковым, записала к Валентину целый ролик, в котором рассказала, какой должна быть настоящая любовь. На видео Марина появляется в соблазнительных образах.

Я верю в любовь❤️



Очень верю в настоящую, искреннюю и верную! Верю, что она бывает с первого взгляда, что может нагрянуть, когда её не ждёшь. Что может окутать так, словно небо обняло тебя и не даёт сделать даже вдох без любимого человека! - написала Марина.

Леся Никитюк

А популярная телеведущая Леся Никитюк решила быть, как обычно, оригинальной. Она выставила в Сеть пляжное фото с бокалом и добавила к нему красноречивую подпись:

Выпьем за ЛЮБОВЬ 💓, - написала Никитюк.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk/

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как муж утром подарил ей огромный букет роз.

Владимир Остапчук

Самое оригинальное поздравление, похоже, получилось у шоумена Владимира Остапчука. В Инста-сториз он поздравил свою маму, которая работает учителем с “Днем святого карантина“ - поскольку многие украинские школы сейчас не работают из-за эпидемии гриппа.

Скриншот с видео

Илона Гвоздева

Партнерша Остапчука по проекту “Танцы со звездами“ хореограф Илона Гвоздева выставила в Сеть умилительный снимок с мужем и добавила к нему трогательную подпись:

Любовь-это когда ты трезвый и пьяный звонишь одной и то й же женщине»😂😂😂

Друзья,любите, цените,не отпускайте своё😍🤗🥰, - написала хореограф.

Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva

Ксения Мишина

А победительница “Танцев со звездами“-2019 актриса театра и кино Ксения Мишина разместила фото с сыном, отметив, что он ее настоящая любовь на всю жизнь.

Моя Валентинка на всю жизнь.

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Бесконечная. Искренняя. Безусловная. Настоящая

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Ругайтесь и бейтесь с подушками, а не с любимыми! 😁

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Любите. Уважайте. Обожайте.

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Каждый день!

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С Днём Святого Валентина, любимые ❤️, - написала Ксения.

Ксения Мишина с сыном Платоном instagram.com/misha.k.ua

Женя кот

Не остался в стороне и партнер Мишиной по танцевальному проекту - хореограф Женя Кот. Он выставил в Инсту снимки с супругой, на одном из которых приложил к глазам любимой концеты в виде сердечек.

ВСЕМ ЛЮБВИ 👉🏼💕, - написал Женя.

Женя Кот с женой instagram.com/kot_jenya

Сергей Бабкин

Звездная чета бабкиных поздравила подписчиков архивным фото.

7 лет назад. 14 февраля. Всё тот же любимый праздник. Всё тот же Бабкин😉 Дом полон шариков и цветов! Настроение Любить!!!❤️ #снежанабабкина #сергейбабкин #love, - написали Бабкины.

Сергей и Снежана Бабкины instagram.com/snezhana_babkina

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss поздравила с Валентином, показав трогательное фото с мужем музыкантом Валерием Бебко.

Юлия Санина С Валерием Бебко instagram.com/the_hardkiss

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