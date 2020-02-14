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Это любовь!: Как украинские звезды поздравили половинок с "Валентином"

Спецтема: День Святого Валентина 2020
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Украинские селебритис выставили фото с любимыми, а кое-кто придумал весьма оригинальные поздравления. Узнайте, что пожелали Юлия Санина, Женя Кот, Ксения Мишина, Каменских с Потапом и другие .

Это любовь!: Как звезды поздравили половинок с
Это любовь!: Как звезды поздравили половинок с "Валентином"
instagram.com/the_hardkiss

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Украинские селебритис с удовольствием поддержали традицию поздравлять любимых - и любимых подписчиков - с Днем Валентина. Соцсети пестрят яркими фото и оригинальными подписями. Предлагаем узнать, как звезды украинского шоу-биза - артисты, ведущие, шоумены - поздравляют с Днем влюбленных.

  • Потап и Настя Каменских

Одна из самых ярких пар украинского шоубиза продюсер, рэпер Потап и певица Настя Каменских поздравили подписчиков и друг друга, выставив умилительное фото, на котором позируют в обнимку. 

♥️HAPPY♥️VALENTINES♥️DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines, - подписал снимок Потап.

Потап и Настя
Потап и Настя
instagram.com/realpotap

  • Андрей Потапенко

Не отстает от звездного отца и 11-летний сын Потапа - Андрей. В своих Инста-сториз он поздравил “всех девочек с Днем Валентина“, отметив, что, возможно, выглядит не выспавшимся, поскольку встал в 7 утра и сразу записал поздравление.

Андрей Потапенко
Андрей Потапенко
Скриншот с видео

  • Владимир Дантес

А вот мама Андрея Потапенко - продюсер Ирина Горовая похвасталась в Инста-сторих подарком от мужа участницы дуэта “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой. Владимир Дантес прислал Ирине праздничную бутылку шампанского со своим фото.

Шампанское с изображением Владимира Дантеса
Шампанское с изображением Владимира Дантеса
Скриншот с видео

  • Марина Боржемская

звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“, блогер Марина Боржемская, которая в прошлом году развелась со спортсменом Вячеславом Узелковым, записала к Валентину целый ролик, в котором рассказала, какой должна быть настоящая любовь. На видео Марина появляется в соблазнительных образах.

Я верю в любовь❤️

Очень верю в настоящую, искреннюю и верную! Верю, что она бывает с первого взгляда, что может нагрянуть, когда её не ждёшь. Что может окутать так, словно небо обняло тебя и не даёт сделать даже вдох без любимого человека! - написала Марина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень верю в настоящую, искреннюю и верную! Верю, что она бывает с первого взгляда, что может нагрянуть, когда её не ждёшь. Что может окутать так, словно небо обняло тебя и не даёт сделать даже вдох без любимого человека! . Любовь, - это нечто бесценное, трепетное, счастливое и безудержное. Её можно увидеть в каплях дождя. Услышать в звоне капели весной. В запахе раннего, лишь только пробуждающегося утра. В складках мятой постели. В чувственном прикосновении любимых рук. Её можно ощутить в нотке манящего кофе, сделанного любящим человеком, убегающим, на работу. . Любовь она в каждом вдохе, каждом счастливом мгновеннии и секунде жизни. Цените её. Влюбляйтесь. Не бойтесь окунаться в мир неведомых эмоций. Но, в первую очередь, девочки, любите и цените себя. Начинайте с себя. Улыбайтесь себе и тогда мир Вам будет дарить улыбку и любовь в ответ, присылая на Ваш путь того, кто Вас достоин! . С Днём Святого Валентина, мои милые! Пусть сегодня каждая из Вас получит валентинку💟 А я дарю вам всем от себя свою🙌 . #боржемскаямарина #деньвалентина #деньвлюбленных #валентинка #любовьестьмир #мирлюбви #счастье #половинки #бытьлюбимой #бытьсчастливой

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

  • Леся Никитюк

А популярная телеведущая Леся Никитюк решила быть, как обычно, оригинальной. Она выставила в Сеть пляжное фото с бокалом и добавила к нему красноречивую подпись:

Выпьем за ЛЮБОВЬ 💓, - написала Никитюк.

Леся Никитюк
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk/

  • Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина показала, как муж утром подарил ей огромный букет роз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#happyvalentinesday

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

  • Владимир Остапчук

Самое оригинальное поздравление, похоже, получилось у шоумена Владимира Остапчука. В Инста-сториз он поздравил свою маму, которая работает учителем с “Днем святого карантина“ - поскольку многие украинские школы сейчас не работают из-за эпидемии гриппа.

Скриншот с видео

  • Илона Гвоздева

Партнерша Остапчука по проекту “Танцы со звездами“ хореограф Илона Гвоздева выставила в Сеть умилительный снимок с мужем и добавила к нему трогательную подпись:

Любовь-это когда ты трезвый и пьяный звонишь одной и то й же женщине»😂😂😂
Друзья,любите, цените,не отпускайте своё😍🤗🥰, - написала хореограф.

Илона Гвоздева с мужем
Илона Гвоздева с мужем
instagram.com/ilonagvozdeva

  • Ксения Мишина

А победительница “Танцев со звездами“-2019 актриса театра и кино Ксения Мишина разместила фото с сыном, отметив, что он ее настоящая любовь на всю жизнь.

Моя Валентинка на всю жизнь.

Бесконечная. Искренняя. Безусловная. Настоящая

Ругайтесь и бейтесь с подушками, а не с любимыми! 😁

Любите. Уважайте. Обожайте.

Каждый день!

С Днём Святого Валентина, любимые ❤️, - написала Ксения.

Ксения Мишина с сыном Платоном
Ксения Мишина с сыном Платоном
instagram.com/misha.k.ua

  • Женя кот

Не остался в стороне и партнер Мишиной по танцевальному проекту - хореограф Женя Кот. Он выставил в Инсту снимки с супругой, на одном из которых приложил к глазам любимой концеты в виде сердечек.

ВСЕМ ЛЮБВИ 👉🏼💕, - написал Женя.

Женя Кот с женой
Женя Кот с женой
instagram.com/kot_jenya

  • Сергей Бабкин

Звездная чета бабкиных поздравила подписчиков архивным фото.

7 лет назад. 14 февраля. Всё тот же любимый праздник. Всё тот же Бабкин😉 Дом полон шариков и цветов! Настроение Любить!!!❤️ #снежанабабкина #сергейбабкин #love, - написали Бабкины.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
instagram.com/snezhana_babkina

  • Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss поздравила с Валентином, показав трогательное фото с мужем музыкантом Валерием Бебко.

Юлия Санина С Валерием Бебко
Юлия Санина С Валерием Бебко
instagram.com/the_hardkiss

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Теги: День Валентина, Леся Никитюк, Ксения Мишина, украинские звезды, Потап и Настя
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Источник: IVONА bigmir)net

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