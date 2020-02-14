Это любовь!: Как украинские звезды поздравили половинок с "Валентином"
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Украинские селебритис с удовольствием поддержали традицию поздравлять любимых - и любимых подписчиков - с Днем Валентина. Соцсети пестрят яркими фото и оригинальными подписями. Предлагаем узнать, как звезды украинского шоу-биза - артисты, ведущие, шоумены - поздравляют с Днем влюбленных.
- Потап и Настя Каменских
Одна из самых ярких пар украинского шоубиза продюсер, рэпер Потап и певица Настя Каменских поздравили подписчиков и друг друга, выставив умилительное фото, на котором позируют в обнимку.
♥️HAPPY♥️VALENTINES♥️DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines, - подписал снимок Потап.
- Андрей Потапенко
Не отстает от звездного отца и 11-летний сын Потапа - Андрей. В своих Инста-сториз он поздравил “всех девочек с Днем Валентина“, отметив, что, возможно, выглядит не выспавшимся, поскольку встал в 7 утра и сразу записал поздравление.
- Владимир Дантес
А вот мама Андрея Потапенко - продюсер Ирина Горовая похвасталась в Инста-сторих подарком от мужа участницы дуэта “Время и Стекло“ Нади Дорофеевой. Владимир Дантес прислал Ирине праздничную бутылку шампанского со своим фото.
- Марина Боржемская
звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“, блогер Марина Боржемская, которая в прошлом году развелась со спортсменом Вячеславом Узелковым, записала к Валентину целый ролик, в котором рассказала, какой должна быть настоящая любовь. На видео Марина появляется в соблазнительных образах.
Я верю в любовь❤️
Очень верю в настоящую, искреннюю и верную! Верю, что она бывает с первого взгляда, что может нагрянуть, когда её не ждёшь. Что может окутать так, словно небо обняло тебя и не даёт сделать даже вдох без любимого человека! - написала Марина.
Очень верю в настоящую, искреннюю и верную! Верю, что она бывает с первого взгляда, что может нагрянуть, когда её не ждёшь. Что может окутать так, словно небо обняло тебя и не даёт сделать даже вдох без любимого человека! . Любовь, - это нечто бесценное, трепетное, счастливое и безудержное. Её можно увидеть в каплях дождя. Услышать в звоне капели весной. В запахе раннего, лишь только пробуждающегося утра. В складках мятой постели. В чувственном прикосновении любимых рук. Её можно ощутить в нотке манящего кофе, сделанного любящим человеком, убегающим, на работу. . Любовь она в каждом вдохе, каждом счастливом мгновеннии и секунде жизни. Цените её. Влюбляйтесь. Не бойтесь окунаться в мир неведомых эмоций. Но, в первую очередь, девочки, любите и цените себя. Начинайте с себя. Улыбайтесь себе и тогда мир Вам будет дарить улыбку и любовь в ответ, присылая на Ваш путь того, кто Вас достоин! . С Днём Святого Валентина, мои милые! Пусть сегодня каждая из Вас получит валентинку💟 А я дарю вам всем от себя свою🙌 . #боржемскаямарина #деньвалентина #деньвлюбленных #валентинка #любовьестьмир #мирлюбви #счастье #половинки #бытьлюбимой #бытьсчастливой
- Леся Никитюк
А популярная телеведущая Леся Никитюк решила быть, как обычно, оригинальной. Она выставила в Сеть пляжное фото с бокалом и добавила к нему красноречивую подпись:
Выпьем за ЛЮБОВЬ 💓, - написала Никитюк.
- Маша Ефросинина
Телеведущая Маша Ефросинина показала, как муж утром подарил ей огромный букет роз.
- Владимир Остапчук
Самое оригинальное поздравление, похоже, получилось у шоумена Владимира Остапчука. В Инста-сториз он поздравил свою маму, которая работает учителем с “Днем святого карантина“ - поскольку многие украинские школы сейчас не работают из-за эпидемии гриппа.
- Илона Гвоздева
Партнерша Остапчука по проекту “Танцы со звездами“ хореограф Илона Гвоздева выставила в Сеть умилительный снимок с мужем и добавила к нему трогательную подпись:
Любовь-это когда ты трезвый и пьяный звонишь одной и то й же женщине»😂😂😂
Друзья,любите, цените,не отпускайте своё😍🤗🥰, - написала хореограф.
- Ксения Мишина
А победительница “Танцев со звездами“-2019 актриса театра и кино Ксения Мишина разместила фото с сыном, отметив, что он ее настоящая любовь на всю жизнь.
Моя Валентинка на всю жизнь.
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Бесконечная. Искренняя. Безусловная. Настоящая
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Ругайтесь и бейтесь с подушками, а не с любимыми! 😁
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Любите. Уважайте. Обожайте.
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Каждый день!
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С Днём Святого Валентина, любимые ❤️, - написала Ксения.
- Женя кот
Не остался в стороне и партнер Мишиной по танцевальному проекту - хореограф Женя Кот. Он выставил в Инсту снимки с супругой, на одном из которых приложил к глазам любимой концеты в виде сердечек.
ВСЕМ ЛЮБВИ 👉🏼💕, - написал Женя.
- Сергей Бабкин
Звездная чета бабкиных поздравила подписчиков архивным фото.
7 лет назад. 14 февраля. Всё тот же любимый праздник. Всё тот же Бабкин😉 Дом полон шариков и цветов! Настроение Любить!!!❤️ #снежанабабкина #сергейбабкин #love, - написали Бабкины.
- Юлия Санина
Фронтвумен группы The Hardkiss поздравила с Валентином, показав трогательное фото с мужем музыкантом Валерием Бебко.
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