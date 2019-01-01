Самые яркие события Киева, на которые можно позвать вторую половинку, чтобы День влюбленных прошел незабываемо.

Куда пойти 14 февраля в День Валентина 2020: Афиша Киева pinterest.com

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Приближается самая романтичная дата года - День Валентина или Праздник влюбленных, который будем отмечать 14 февраля. В этом году День Валентина выпадает на пятницу, а это лишний повод отпраздновать его, что называется, на полную. Предлагаем вам самые яркие и романтичные события, которые можно посетить со своей второй половинкой 14 февраля 2020 года, а также на выходных после Дня Валентина.

День влюбленных под звездным небом киевского планетария

Самых романтичных влюбленных 14 февраля приглашают под купол Киевского Планетария. В этот день художественный проект ARTSрасе Киевского Планетария дарит всем парам и тем, кто в поиске, эксклюзивную шоу-программу. Здесь можно будет послушать лучшие мелодии о любви, попивая шампанское, устроить профессиональную амурную фотосессию и, естественно, окунуться в ни с чем не сравнимую “космическую романтику“, которую дарит своим гостям Планетарий в формате 360.

Также в программе розыгрыш подарков и романтичные сюрпризы.

Где: Планетарий, ул. Большая Васильковская, 57/3

Сколько стоит: 350-550 грн.

Спектакль - Пароль “Фламинго“

Также в праздничную пятницу можно посмотреть спектакль о любви и ее превратностях “Фламинго“ Харьковского Театра “Время Ч“. Авторы определили его жанр как очень интимную комедию.

Бывает ли любовь бывшей? Можно ли любить и ненавидеть одновременно? - ответы на эти вопросы вы получите в День Валентина.

По сюжету, две пары молодожёнов встретились на круизном корабле. Двое из любовного квартета - бывшие муж и жена, которые бурно развелись 5 лет назад, а теперь каждый из них нашёл свое новое счастье. Похоже, зрителей ждет еще то представление!

Длительность - 2 часа.

Где: Центральный Дом Художника, ул. Сечевых Стрельцов, 1-5 (ст.м. «Золотые Ворота»).

Сколько стоит: 150-400 грн.

пресс-служба

Фестиваль влюбленных на ВДНГ

В День Валентина свою порцию романтики подарит и столичный ВДНГ. Весь уикенд здесь будет очень горячо от влюбленных сердец. В праздничной программе: романтическое катание на катке,который сияет сотнями огоньков, горячий и ароматный глинтвейн, катание на качелях и аттракционах и еще много развлечений. Гостей праздника также ожидает сюрприз: свадьба героев “Зимней страны“ – снеговиков Няши и Добряка. Это продолжение романтической истории, которая началась в новогоднюю ночь, когда влюбленный Добряк сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены ВДНГ! А 14 февраля всех желающих приглашают к установлению рекорда Украины – массового поцелуя. Стать частью романтического рекорда может любой желающий – нужно просто заполнить форму регистрации!



Где: ВДНГ, пр. Глушкова, 1.

Пресс-служба ВДНГ

# Пролюбов - Друга Рика, Скрябин, Letay

В Stereo Plaza также будет жарко - здесь пройдет большой концерт ко Дню влюбленных ПРОЛЮБОВ с участием самых романтичных коллективов - “Друга Рика“ и LETAY. Сюрпризом программы станет участие группы Скрябин со знакомыми и любимыми хитами, которые уже стали классикой. Сейчас песни Андрея Кузьменко в составе Скрябин выполняет Yurcash, однако и сегодня они на концертах Скрябина звучит так же убедительно, как и во времена Кузьмы.

Каждый из участников споет ПРОЛЮБОВ - и это будет невероятно искренне.

Когда: 14 февраля 2020 г, 19:00

Где: Stereo Plaza / Стерео Плаза

Сколько стоит: 450 - 1500 грн.

пресс-служба

Notre Dame de Paris Le Concert

Также 14-16 февраля во Дворце “Украина“ оживят давно знакомую, одну из самых романтичных в мире историй - “Собор парижской Богоматери“. В постановке участвуют большой Симфонический Оркестр, хор, Рок бэнд. Всего в концерте задействовано 150 артистов и более 30 тонн светового и звукового оборудования. Организаторы обещают уникальный перфоманс и безумные эмоции!



Жизнь красавицы цыганки и трех по-разному влюбленных в нее мужчин зазвучит по-новому, сохранив неизменную романтику и глубокие переживания. Образы героев взяты из книги Виктора Гюго “Собор Парижской Богоматери“.

Тексты - Люк Пламондон. Музыка - Риккардо Коччианте.

Когда: 14 февраля 2020 г, 19:00.

Где: Киев, Национальный дворец искусств Украина

Сколько стоит: 750 - 1950 грн.

Музыкальные истории любви в доме архитектора

В Доме архитектора в День влюбленных состоится эксклюзивный концерт известного пианиста и композитора Павла Игнатьева с певицей и актрисой Катико Пурцеладзе. Здесь для влюбленных зазвучат нежные джазовые и авторские композиции, волшебные и завораживающие звуки фортепиано, лучшие мировые джазовые произведения из репертуара Рэя Чарльза, Фрэнка Синатры, Эллы Фитцджеральд, Сары Вон, Луи Армстронга.

Кроме того, волшебным дополнением музыкального вечера станет художественная водная анимация в исполнении Ангелины Золотой! Благодаря технике Эбру перед глазами зрителя станут оживать самые невероятные сказочные картины, которые создадут атмосферу сказки.

Когда:14 февраля 2020 г, 19:00

Где: Киев, Дом Архитектора

Сколько стоит: 250 - 500 грн.

пресс-служба

La Symphonie de L'amour Дом украинского радио.

14 и 15 февраля 2020 года в Доме звукозаписи состоится первый в Киеве концерт классической музыки DenDerOrchestra с программой LA SYMPHONIE DE L’AMOUR.

Это уникальный масштабный праздник в стиле императорских дворцов с музыкой любви, которая не оставит равнодушным и подарит невероятную атмосферу праздника.

Основателем DenDerOrchestra является украинский композитор Денис Деркач, который активно сотрудничает с киноиндустрией. Программа вдохновлена произведениями классиков: Шуберта, Моцарта, Баха, Морриконе и Нино Рота, однако, здесь во всем сквозит и неповторимая нота маэстро Деркача.

Когда: 14 февраля 2020 г, 19:00

Где: Будинок Звукозапису Українського Радіо

Сколько стоит: 350 - 1000 грн.

пресс-служба

Ранее мы писали, куда сходить в Киеве 8-9 февраля.

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