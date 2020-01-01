Рекомендации специалистов на День всех влюбленных, как не впасть в уныние одиночкам.

День святого Валентина - светлый праздник, который несет с собой любовь, улыбки и добро. Однако таким он кажется далеко не всем. Многие люди, которые по воле судьбы оказываются одиноки на этот праздник, чувствуют себя угнетенными и подавленным. Отсутствие пары на 14 февраля может даже стать причиной депрессии! Но стоит ли так переживать из-за праздника? Специалисты считают, что на самом деле нет повода для грусти. Ivona делится советами от психологов, как пережить День всех влюбленных, если вы одиноки.

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1. На самом деле вы не одиноки

Миллионы людей по всему миру будут встречать День святого Валентина в одиночестве. Не стоит считать себя неудачницей, если на 14 февраля вам не нашлось пары. Не воспринимайте это, как поражение. Лучше задумайтесь над тем, почему вы все еще одни? Что мешает вам найти себе пару, и что вы можете сделать для того, чтобы каждый ваш день походил на День всех влюбленных. И, в конце концов, задайте себе главный вопрос: а действительно ли вам так необходим партнер? Или же вы просто хотите соответствовать разрекламированному образу счастливого человека, который на деле безнадежно далек от реальности?

Как пережить День святого Валентина, если вы одиноки? Советы психологов pinterest.com

2. Вы - цельная личность

Теория о половинках заставляет людей думать, что без пары они не полноценны, что им непременно необходимо дополнение в виде другого человека, иначе все посчитают их странными. На самом деле все люди - целостные, развитые личности и для осознания этого вам вовсе не нужно, обливаясь потом, бегать по свиданиям, в надежде встретить свою судьбу.

3. Наличие пары не равно счастью

Несмотря на внешнее благополучие, которое стремятся продемонстрировать парочки на День святого Валентина, нередко у них не все так гладко. Многие партнеры признаются в своих чувствах лишь раз в году, на 14 февраля, иные и вовсе стараются путем конфет, цветов и подарков загладить свою вину за безобразное поведение. За внешним лоском могут скрываться серьезные проблемы, поэтому наличие пары на праздник совершенно ничего не значит. Партнер (или его отсутствие) не определяет вашу личность, лишь вы в ответе за свое счастье и вправе решать, что оно будет для вас означать.

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4. Не нужно бояться вопросов об одиночестве

Подумайте вот о чем: по-настоящему влюбленные и счастливые в отношениях люди не станут пренебрежительно относиться к одиночкам и лезть в их личную жизнь. Люди же, которые не удовлетворены своим положением, пристают с дурацкими вопросами к тем, кого считают менее везучими, чтобы самоутвердиться за их счет. Мол, даже если у нас все не гладко, у этой бедняжки совершенно пустынно на любовном фронте. Вздор! Отвечайте на вопросы о своем одиночестве свободно и без стыда: это не делает вас человеком низшего сорта, боритесь с навязываемым вам чувством стыда. Пусть будет стыдно тем, кто сует свой длинный (и, скорее всего, несчастный) нос в чужие дела.

Как пережить День святого Валентина, если вы одиноки? Советы психологов pinterest.com

5. Позаботьтесь о себе

Если у вас нет пары на День святого Валентина, самым близким для вас человеком являетесь вы сами. Так почему бы не посвятить 14 февраля проявлениям любви к себе: сходите в салон красоты или на массаж, съешьте что-то вкусное, купите себе подарок, о котором давно мечтали. Одним словом: позаботьтесь о себе. Когда человек любит себя, к нему тянутся с нежными чувствами другие.

6. Не проводите этот день в одиночестве

Даже если все ваши друзья по парам, вы всегда можете зайти в гости к родителям - их искренняя любовь непременно зарядит вас позитивом. Также можно посетить зоопарк: наблюдение за животными имеет успокаивающий, терапевтический эффект. Не закрывайтесь дома с огромным тортом и не меньшей жалостью к себе. Возьмите этот торт и разделите этот торт с тем, кто нуждается в человеческом тепле так же, как и вы.

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И главный, седьмой совет : не забывайте, что во многом День святого Валентина - удачный рекламный ход для продавцов сувениров, украшений, цветов и конфет. Когда человек действительно влюблен, ему нет необходимости ждать особого дня, чтобы сделать своей паре приятное. Счастливым можно быть каждый день в году. И вовсе не обязательно для этого заводить партнера.

Как пережить День святого Валентина, если вы одиноки? Советы психологов pinterest.com

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