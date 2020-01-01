У этих чувств разная природа, но внешние проявления достаточно легко спутать.

Ivona расскажет, как не перепутать страсть с любовью чтобы в дальнейшем не разочароваться и построить крепкие, счастливые отношения.

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1. Вы торопите события

Любовь - как хороший фильм или рассказ, где повествование ведется плавно с акцентом на детали и мелочи. Так и в любви нам хочется узнавать партнера постепенно, погружаться в него, как в бездонный океан, каждый день совершая новые, приятные открытия Страсти свойственна спешка, вы хотите урвать от лакомого кусочка как можно больше, жадно глотая все, что вам удастся узнать о новом партнере. Но страсть угасает так же быстро, как и зажигается, тогда как любовь горит равномерно, порой затухая и затем восставая с новой силой.

Любовь и страсть: 6 главных отличий pinterest.com

2. Вам сложно найти общий язык

Все точки вашего соприкосновения, общения так или иначе касаются лишь утоления сиюминутных порывов и плотских желаний. За пределами спальни вы кажетесь друг другу чужими и даже испытываете некоторое смущение, познавая его личность. Вас объединяет лишь страсть, а после насыщения телами друг друга, вам хочется просто сбежать, не оглядываясь.

3. У вас разные взгляды на жизнь, но вам это не мешает

Конечно, любой человек имеет право на собственное мнение и особое видение мира. Разница во взглядах может стать серьезным камнем преткновения для тех, кто планирует связать свою дальнейшую судьбу (особенно это касается мнений о браке, семье и детях) и претендует на нечто большее, чем просто интрижка. Однако она же не мешает вам просто весело проводить время, ведь в спальне нет места ни политике, ни философии, ни размышлениям о высоких материях.

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4. У вас нет чувств

Бывает так, что страсть перерастает в настоящее, искреннее и глубокое чувство. Однако, если ваши надежды на то, что любовь придет со временем, не оправдываются, скорее всего, вами руководит лишь животная страсть, которая со временем угаснет. Любовь может существовать без страсти, а страсть - без любви, но тогда она крайне долговечна и будет длиться лишь до тех пор, пока вы готовы подпитывать интерес друг к другу.

Любовь и страсть: 6 главных отличий pinterest.com

5. Вы не стремитесь сделать партнера счастливым

Влюбленные люди ставит интересы объекта своего обожания свыше собственных и для них гораздо важнее увидеть улыбку на его лице, чем думать о собственном благе. Для страсти свойственны “пользовательские“ отношения, где каждый из партнеров стремится как можно быстрее утолить собственные потребности за счет другого.

6. Вы решаете все проблемы через постель

Да, часто это весьма действенный способ. Но не решить проблему, а забыть о ней. Рано или поздно конфликт разгорится с новой силой, и так будет происходить до тех пор, пока пара не распадется, или же все-таки не начнет обсуждать его, чтобы прийти к какому-то общему решению. Люди, которыми движет любовь, дорожат своими чувствами и чувствами партнера, поэтому стараются разрешить конфликт с помощью коммуникации, а постель может стать приятным бонусом за удачно завершенную ссору и укрепить союз.

Любовь и страсть: 6 главных отличий pinterest.com

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