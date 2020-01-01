Пусть вы пока не встретили своего "Валентина", но это совершенно не стоит испорченного настроения!

Ivona приведет 6 несокрушимых доводов в пользу того, что одиночество на День святого Валентина - не наказание свыше или повод для небольшой депрессии. Самое время успокоиться и полюбить себя!

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1. 14 февраля - не повод разочаровываться в любви или ненавидеть себя

Мир остается таким, каким был еще вчера. Таким же он будет завтра. Не нужно так много внимания уделять какой-то дате в календаре. Да, День всех влюбленных вы встречаете в одиночестве, но это не значит, что любовь плоха, или вы недостойны. Просто сегодня - не ваш день. Вы же не расстраиваетесь, что не можете отметить День учителя или День медика, если к медицине и педагогике вообще не имеете никакого отношения? Нет. Для вас это - просто день. Относитесь так же и ко Дню святого Валентина: сегодня не ваш праздник, и что в этом дурного?

6 поводов не расстраиваться, что вы одни на День святого Валентина pinterest.com

2. Ваше одиночество не значит, что с вами что-то не так

Это значит лишь одно - День всех влюбленных не застал вас в удачный момент. Даже если вам трудно вспомнить, когда вы отмечали этот праздник в компании партнера, это отнюдь не характеризует вас, как неудачницу в квадрате. Не придавайте обычному дню так много значения.

3. Не стоит стыдиться своих чувств

Хотите сегодня отключить все соцсети, завернуться в кокон из одеяла, есть роллы руками прямо из коробки и запивать любимым вином под очередную серию «Секса в большом городе»? Почему бы и нет? Это не самый плохой план: вас не будут нервировать счастливые посты и фотографии в красно-розовом антураже, и вы проведете вечер именно так, как хочется вами. С человеком, которого вы по-настоящему любите - с собой. Не нужно стыдиться своего одиночества или легкого чувства зависти. Но не стоит его также культивировать: вы не проиграли сегодня забег, вы просто еще не дошли до финиша.

6 поводов не расстраиваться, что вы одни на День святого Валентина pinterest.com

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4. Вам не нужен партнер, чтобы отметить День святого Валентина

14 февраля - это, в первую очередь, праздник любви. Так проведите его с теми, кто вам на самом деле дорог: с семьей и друзьями. Если сегодняшний день и не стал для вас самым романтичным в году, пусть он будет хотя бы веселым и пройдет в теплой компании тех, кто вас любит и ценит.

5. Это не так уж важно

Когда вы действительно любите, вам вовсе не нужно ждать особого дня, чтобы порадовать свою половинку. Для миллионов людей по всему миру 14 февраля ничуть не отличается от других дней. Ведь важны не цветы, конфеты, плюшевые сердца и мишки раз в году. Важна искренняя забота, внимание, заинтересованность, преданность. Для них нет особых дат, но именно они делают нашу жизнь такой неповторимой.

6. Никто не зацикливается на вашем одиночестве

Более того - всем плевать, есть ли у вас кто-то или нет. Люди не обсуждают часами то, что у вас давно не было свидания, и уж тем более не осуждают за это. А если кто-то и занимается этим, то это абсолютно не его дело - где, когда и с кем у вас роман (даже если нигде, никогда и ни с кем). Отсутствие или наличие отношений не определяет вас, как личность.

6 поводов не расстраиваться, что вы одни на День святого Валентина pinterest.com

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