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Больше не хочет доминировать?: Джастин Бибер выпустил первый альбом за 5 лет

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Издание The Guardian подчеркнуло, что Бибер сменил манеру исполнения .

Больше не хочет доминировать?: Джастин Бибер выпустил первый альбом за 5 лет
Больше не хочет доминировать?: Джастин Бибер выпустил первый альбом за 5 лет
Скриншот с видео

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Канадский исполнитель, автор песен Джастин Бибер выпустил первый за 5 лет альбом.  Пластинка вышла сегодня, 14 февраля, вышел на лейбле Def Jam Recordings. Новое детище Бибера, которое получило название Changes, состоит из 16 оригинальных песен и ремикса уже ставшего популярным сингла "Yummy".

Британской издание The Guardian в считанные часы после релиза альбома опубликовало отзыв на новую работу Бибера. В статье отметили, что в творчестве Джастина наблюдаются существенные перемены.

Он по-прежнему остается одной из самых больших в мире поп-звезд, но этот приглушенный, потрясающе красивый альбом говорит о том, что Бибер больше не хочет доминирования в чартах, – написали журналисты.

Что же, видимо счастливая семейная жизнь с Хейли Бибер дает свои щедрые плоды в творчестве.

Альбом, вышедший в День Валентина, можно услышать тут:

В записи нового альбома Бибера поучаствовали Quavo, Post Malone, Clever, Lil Dicky, Трэвис Скотт, Кехлани. В мае 2020 Джастин отправится в тур по США в поддержку альбома.

Ранее мы писали, что Хейли Бибер сообщила о редкой мутации.

 

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Теги: Джастин Бибер, альбом
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