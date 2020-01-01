Наталка Карпа с мужем окрестили дочь и впервые показали ее лицо

6 февраля Наталка Карпа и Евгений Терехов окрестили дочь Злату.

В авторской рубрике “Первенец в 38“ программы “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, певица Наталка Карпа впервые рассказала, кого они с мужем выбрали крестными для маленькой дочки, и почему вместо двух крестных пара остановилась на четверых.

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6 февраля Наталка Карпа и Евгений Терехов окрестили дочь. Теперь у маленькой Златы аж четверо крестных, среди которых подруга артистки Татьяна Антонян и музыкант Тарас Тополя, а также двое близких друзей Евгения. К тому же новоиспеченные родители наконец показали лицо маленькой красавицы.

“Я только учусь быть мамой, поэтому мне нужно очень много времени уделять пониманию, ты правильно делаешь, начиная с того, как правильно держать ребенка, как ее переложить, как бороться с коликами, как ее кормить, во что переодевать, как гулять, как купать?“ – признается певица Наталка Карпа.

пресс-служба канала Украина

На крестинах собрались родственники и друзья Наталки, среди которых украинские звезды Тарас Тополя и TARABAROVA. От такой радостной и необычно тихой атмосферы ритуала все остались в восторге.

“Невероятная энергетика добра, позитива! И сегодня такой день – через окна попадает свет, Злата невероятно себя вела, даже не кричала!“ – комментирует артистка TARABAROVA.

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Крестным отцом для первенца Наталка Карпа и ее муж выбрали лидера группы “Антитела“ Тараса Тополю, который в течение всего ритуала держал малышку на руках, а та в свою очередь вела себя очень послушно и тихо.

“Было очень спокойно все – Злата восприняла без истерик, ей понравилось!“, – говорит фронтмен группы “Антитела“ Тарас Тополя.

пресс-служба канала Украина

И неудивительно, ведь Тарас даже приплясывал, чтобы крестнице было комфортно. И не только он: у маленькой принцессы теперь аж четверо крестных!

“Чем больше будет, как говорится, мам и пап у малышки, которые будут ею заниматься, тем лучше! Это люди, о которых сегодня мы можем откровенно сказать – они всегда будут рядом с ней“, – поделился муж Наталки Карпы – Евгений Терехов.

Чем больше людей любят маленькую Злату – чем лучше, считают родители.

“У нас хорошие крестные мамочки, которые позаботились о том, чтобы дочь была красиво одета на крещение. Каждый взял на себя частичку чего-то и фактически мы только приглашаем всех на обед“, – рассказала Наталка Карпа.

Напомним, ранее Наталка Карпа похвасталась первой прогулкой с новорожденной дочерью.

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