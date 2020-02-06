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Крестины дочери Наталки Карпы: В Сети появились первые фото видео

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Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя стал крестным отцом дочери Наталки Карпы.
Крестины дочери Наталки Карпы: В Сети появились первые фото видео
Крестины дочери Наталки Карпы: В Сети появились первые фото видео
Telegram Соломии Витвицкой

26 декабря украинская исполнительница Наталка Карпа впервые стала мамой. Она подарила своему супругу, Евгению Терехову дочь Злату-Лидию.

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А сегодня, 6 февраля состоялись крестины девочки. На церемонии присутствовали звездные друзья пары - Соломия Витвицкая, Светлана Тарабарова, Тарас Тополя, Катя Осадчая и другие. Отметим, что лидер группы “Антитела“ стал одним из крестных отцом Златы-Лидии.

В Сети появились первые фото и видео из Патриаршего Собора Воскресения Христова УГКЦ. Так, кадрами с крещения Наталка Карпа поделилась в Instagram-Stories. А Соломия Витвицкая опубликовала несколько снимков и роликов в своем канале в Telegram и на странице в Instagram.

Telegram Соломии Витвицкой

Telegram Соломии Витвицкой

Telegram Соломии Витвицкой

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Напомним, ранее Наталка Карпа похвасталась первой прогулкой с новорожденной дочерью.

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Теги: Наталка Карпа, Соломия Витвицкая, Тарас Тополя
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Источник: Ivоna bigmir)net

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