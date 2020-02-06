Крестины дочери Наталки Карпы: В Сети появились первые фото видео

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя стал крестным отцом дочери Наталки Карпы.

26 декабря украинская исполнительница Наталка Карпа впервые стала мамой. Она подарила своему супругу, Евгению Терехову дочь Злату-Лидию.

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А сегодня, 6 февраля состоялись крестины девочки. На церемонии присутствовали звездные друзья пары - Соломия Витвицкая, Светлана Тарабарова, Тарас Тополя, Катя Осадчая и другие. Отметим, что лидер группы “Антитела“ стал одним из крестных отцом Златы-Лидии.

В Сети появились первые фото и видео из Патриаршего Собора Воскресения Христова УГКЦ. Так, кадрами с крещения Наталка Карпа поделилась в Instagram-Stories. А Соломия Витвицкая опубликовала несколько снимков и роликов в своем канале в Telegram и на странице в Instagram.

Telegram Соломии Витвицкой

Telegram Соломии Витвицкой

Telegram Соломии Витвицкой

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Напомним, ранее Наталка Карпа похвасталась первой прогулкой с новорожденной дочерью.

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